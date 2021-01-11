خلال خيمة الاعتصام: آن الأوان للوقوف صفاً واحداً وبنياناً مرصوصاً مع قسد

وشارك اليوم، في خيمة الاعتصام التي نصبها مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها في يومها الثالث على التوالي أعضاء وعضوات المجالس المحلية والخطوط في المدينة والريف، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء وعضوات مجالس حزب سوريا المستقبل في نواحي المدينة.

وألقيت خلال فعاليات اليوم الثاني العديد من الكلمات، حيث ألقى عضو مجلس تل حوذان أحمد الحسين كلمة قال فيها "خلال العام الماضي كثرت الهجمات التركية المستمرة على مناطقنا في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الاحتلال في المناطق المحتلة".

وتابع "من القضايا الهامة التي بقيت محل اهتمام الشارع في مناطق شمال وشرق سوريا مسألة الانتهاكات التركية ومرتزقتها وخاصة في عين عيسى على الرغم من وجود اتفاقات وقف إطلاق النار".

وتلاها كلمة باسم خط المحترق والفارات، ألقتها الرئيسة المشتركة لمجلس خط المحترق دلع الحسين قالت فيها بأنه "في الوقت الذي تلتئم فيه مختلف القوى في محاولة للخروج بحل للأزمة السورية، تستفرد الدولة التركية الفاشية في الخروج عن هذا السياق مصعّدةً من استفزازاتها واعتداءاتها على مناطق شمال وشرق سوريا".

ثم ألقت باسم مجلس ناحية الحية والياسطي خديجة الشواخ الناطقة باسم المرأة في المجلس كلمة، أدانت فيها الانتهاكات التركية بحق الشعوب في شمال وشرق سوريا والهجمات الوحشية على عين عيسى في ظل الصمت الدولي.

وقال رئيس مجلس ناحية ريف الباب لحزب سوريا المستقبل أحمد العابو في كلمة باسم الحزب "لم يعد يكفي أن ندين ونندد ونستنكر، بل آن الأوان أن نقف صفاً واحداً وبنياناً مرصوصاً مع قوات سوريا الديمقراطية تلك التي دحرت الإرهاب المجرم ومرتزقته".

وأضاف العابو قائلاً "من خيمة الاعتصام نقول جميعاً وبصوت واحد وقلب واحد وبعزيمة قوية، لا وألف لا للاحتلال التركي ولا للصمت الدولي".

كما ألقى الشاعر أحمد اليوسف قصيدة شعرية بعنوان "الثوار"، في حين ما تزال فيه خيمة الاعتصام مستمرة، ومن المقرر أن تختتم فعالياتها يوم غد.

(س ع/ج)

ANHA