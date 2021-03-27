خلال خيمة اعتصام...إدارة المرأة بالرّقة تطالب بالكشف عن صحة القائد

الخيمة نصبت وسط مدينة الرقة في المركز الثقافي، وزيّنت بصور القائد عبدالله أوجلان ولافتات كُتب عليها "لا للاحتلال التركي عاشت حرية القائد، حرية القائد حريتنا، تسقط المؤامرة الدولية على قائد الإنسانية عبدالله أوجلان".

وتوافد في اليوم الأول العشرات من أهالي الرقة ومؤسساتها المدنية للمشاركة في خيمة الاعتصام.

بدأ الاعتصام بالوقوف دقيقة صمت، تلاه إلقاء بيان الافتتاحية من قِبل الإدارية في إدارة المرأة، نسرين حسن، وجاء في نصّه:

"إدارة المرأة في الرقة وبمشاركة لجنة حرية القائد عبد الله أوجلان نقوم اليوم بنصب خيمة اعتصام تحت شِعار "حرية القائد عبد الله أوجلان حريتنا"، للتنديد ضد الأساليب الرجعية واللاإنسانية من قِبل الحكومة التركية والدول المتآمرة معها على القائد، حيث أصبحت الحكومة التركية تستغل سجنه كذريعة لها باستعمال أساليب الحرب الخاصة ضد الشعب الذي يوالي فكر الأمّة الديمقراطية من جهة وتحطيم معنوياتهم من جهة أخرى.

في الوقت الذي أصبحنا فيه نحن النساء في شمال وشرق سوريا عامّة والمرأة في الرقة خاصة نؤمن بأنّنا نحن وجميع شرائع المجتمع أصبحنا نحن المستهدفون الأساسيون للحكومة التركية وغيرها من الدول الأخرى، لأنّنا جميعاً نعلم بأنّ تلك الدول أصبحت تعلم بأنّ الرفيق القائد عبدالله أوجلان هو سجين جسديّاً فقط، أمّا فكرياً فهو حر وأصبح يعيش في ضمير كل من تعرّف على فكره العظيم، لأجل هذا بين الحين والآخر أصبحوا يروّجون لنا عن حياته، حيث أنّهم أصبحوا واثقين تمام الثقة بأنّ تدمير سلطاتهم وكراسيهم ومناصبهم التي بنوها على أكتاف الفقراء والمضطهدين سيدمرها فكر القائد.

وعلى هذا الأساس نجتمع اليوم لندلي برأينا ونقول كلمة الحق التي عجزت الدول العالمية والمنظمات الحقوقية عن قولها والإدلاء بها، وهي أنّ القائد عبدالله أوجلان هو الرجل الوحيد الذي أعطى دون مقابل، بل أعطى حريته في سبيل نيل الحرية للشعوب المضطهدة.

ونقول أيضاً إنّنا أصبحنا قادرات على حماية مشروع الأمّة الديمقراطية وستكون شرارة النور لشرق أوسط جديد مفعم بالحرية والعدل والمساواة.

لذلك، أنّنا نناشد الشعوب المضطهدة بأن نكون درعاً حصيناً للقائد".

الصمت الدولي بحق القائد أوجلان وصمة عار

بعدها، ألقيت عدّة كلمات، منها كلمة باسم مجلس الرقة المدني ألقتها الإدارية، شذا محمد ،وقالت :"حرية القائد هي حريتنا كونه طالب بحرية المرأة، وأشارت أيضاً إلى دور فكر القائد في تحرير الرقة من رجس داعش.

وأضافت: نحن اليوم نعتصم وتحت ظل هذه الخيمة للتأكيد على مطلبنا وهو حرية القائد من سجن إمرالي.

وفي كلمة لمجلس عوائل الشهداء القتها، فاطمة نعسان ، وقالت "إنّ الفاشية التي تستخدم أسلوب الحرب الخاصة باعتقال الفيلسوف عبدالله أوجلان والصمت الدولي هو وصمة عار أمام مناصري الحرية والديمقراطية.

لذا على المجتمع الدولي المطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان والمناضلة جيجك كوباني.

وفي كلمة باسم مجالس الشعب في الرقة القتها الإدارية، هدى الأحمد ، وأوضحت أن العزلة المفروضة هي محاولات من أجل منع الشعوب من حريتهم لأنّنا ومن خلال فكره أصبحنا أصحاب إرادة ومجتمع أخلاقي حر.

وطالبت هدى المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على تركيا وإتاحة الفرصة لمحامي القائد وذويه اللقاء به، كما دعت الشعب بتصعيد النضال.

هذا من المقرر أن تستمر خيمة الاعتصام إلى يوم الأربعاء القادم.

(أع/س و)

ANHA