خلال جولة أستانا.. روسيا: نشاط الجماعات الإرهابية ازداد في شمال غرب سوريا

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن "الاشتباكات تصاعدت مؤخراً في شمال غرب سوريا، وتزايد نشاط الجماعات الراديكالية المتمركزة هناك"، وإن "روسيا تسجل وجود عملية تنشيط محددة، للخلايا النائمة لداعش الإرهابي في سوريا".

وأكد المبعوث الروسي خلال افتتاح أعمال لقاء أستانا 15 حول سوريا في منتجع سوتشي الروسي اليوم الثلاثاء، على أن "روسيا تستبعد بشكل تام أي اتفاق مع الجماعات الإرهابية الناشطة في سوريا، وهي تركز على تصفية هذه الجماعات بشكل كامل".

وبحسب لافرينتيف، "هناك ضرورة لبذل كل الجهود لمنع موجة جديدة تؤجج النزاع المسلح، لأنها ستكون كارثية ليس فقط على سوريا، بل ستجلب عواقب سلبية كبيرة على المنطقة بأسرها" بحسب قوله.

إلى ذلك، أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية أنه رصد 35 عملية قصف من قبل مرتزقة "جبهة النصرة" في إشارة إلى مرتزقة "هيئة تحرير الشام"، في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غرب سوريا.

وقال نائب مدير المركز الروسي اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك، الاثنين، إنه تم رصد 19 عملية قصف داخل محافظة إدلب، و12 في اللاذقية وعمليتين في كل من محافظتي حلب وحماة.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، في مدينة سوتشي الروسية، أعمال الجولة الـ 15 من مباحثات صيغة "آستانا"، بمشاركة ما تسمى بالدول الضامنة(روسيا، وإيران، وتركيا)، بهدف مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في سوريا

(ي ح)