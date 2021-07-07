خلال جولة أستانا.. روسيا ترفض توسيع آلية إدخال المساعدات وتحدد اجتماع الدستورية

وأضاف: " لقد دعونا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن، للعمل في هذا الاتجاه، وأبدت جميع الوفود بما في ذلك وفدنا والوفد الإيراني- دعمها لاستمرار هذا العمل واهتمامها به. ومن جانبه أكد لنا أنه سيواصل هذا العمل".

ونوه لافرينتيف، بأن الغرب لم يقدم لروسيا حتى الآن أدلة تثبت توسيع آلية المساعدة عبر الحدود إلى سوريا. ووفقاً له، تمت مناقشة هذا الموضوع في اجتماع الوفد الروسي مع بيدرسن في مدينة نور سلطان.

وقال لافرنتييف للصحفيين "لا نرى دليلاً واضحاً لصالح تمديد هذه الآلية العابرة للحدود. فقط التباكي على معاناة الشعب السوري".

ويعقد ضامنو مسار أستانا اليوم وغداً اجتماعاً حول سوريا وذلك بعد فشل ١٥ جولة سابقة واجتماعات عديدة لما تسمى اللجنة الدستورية.

(ي ح)