خلال جلسته السابعة.. المجلس التشريعي في إقليم الجزيرة يصادق على عضوية 15 عضواً جديداً

عقد المجلس التشريعي اليوم في إقليم الجزيرة جلسته السابعة في قاعة اجتماعات المجلس التشريعي في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو لمتابعة الأعمال التشريعية ومناقشة الوضع التنظيمي.

وحضرت الجلسة الرئيسة المشتركة للمجلس العام، سهام قريو ومستشارة الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة وهيئة المرأة في إقليم جزيرة، جيهان خليل والرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية, نظيرة كورية, وأعضاء المجلس التشريعي.

بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرئ محضر الجلسة السابقة التي عُقدت بتاريخ 26 آذار المنصرم باللغات الكردية والسريانية والعربية من قبل أعضاء المجلس بالإضافة إلى قراءة أعمال المجلس خلال الفترة الممتدة بين الجلستين.

وتطرقت مستشارة الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة جيهان خليل, خلال كلمة، إلى الوضع السياسي والحرب الروسية - الأوكرانية وتأثيرها على الدول الأخرى.

بعدها تمت المصادقة على عضوية 15 عضواً جديداً للمجلس التشريعي من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

كما وافق المجلس على استقالة عضوي المجلس محمد صالح عطية، ومنصور سليمان المحمد وكرّمهما على جهودهما.

كما تمّ خلال الجلسة تعيين كل من السيّدة آهين سويد نائبةً للرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الجزيرة، والسيّدة أفين باشو رئيسةً لهيئة المرأة في الجزيرة.

(ا. ي/ف)

ANHA