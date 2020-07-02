خلال جلسته الـ29... المجلس العام يعدل بنود قانوني الجمارك والعطل

عقد اليوم المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جلسته القانونية الـ 29 لتعديل المادة الـ 10 من قانون الجمارك، وتعديل بعض بنود قانون العطل والمناسبات الرسمية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وحضر الجلسة التي عقدت في قاعة اجتماعات حزب سوريا المستقبل في مدينة الرقة، الرئاسة المشتركة للمجلس العام سهام قريو وفريد عطي، وأعضاء الهيئة الرئاسية بالإضافة لنواب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية فرهاد الشبلي وأمينة أوسي وغالبية أعضاء المجلس العام.

بدأت الجلسة بدقيقة صمت، تلاها التصويت والمصادقة على قبول عضوية كل من زوزان إبراهيم والهام فظلي بعد أدائهن القسم كعضوتين في المجلس العام، بعد ترشيحن لعضوية المجلس العام من قبل المجلس التشريعي بإقليم الجزيرة بدلًا عن العضوتين السابقتين مادلين خميس وليلان أحمد.

وتابعت الجلسة أعمالها بمناقشة تعديل المادة الـ 10 من قانون الجمارك والتي تنص على أن الرسوم الجمركية تفرض وتعدل وتلغى بقوانين ومراسيم صادرة عن المجلس العام"، لتكون المادة بعد التعديل على الشكل التالي" تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بقوانين ومراسيم تصدر عن الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"

واستمرت الجلسة بمناقشة مقترح تعديل بعض بنود قانون العطل، وبعد مناقشة بين أعضاء المجلس العام صادق المجتمعون بعد التصويت بالأغلبية على تحديد الـ 5 من شهر تشرين الأول، والتي تصادف عيد المعلم عطلة رسمية للمدارس والجامعات فقط.

وكذلك صادق المجتمعون بعد التصويت على تحديد الـ 21 من شهر آذار عطلة رسمية للاحتفال بعيد النوروز، و الـ 13 من شهر أيار عطلة رسمية بمناسبة عيد الأم.

ومن الجدير بالذكر أن جلسة اليوم هي الأولى للمجلس بعد انتشار وباء كورونا، حيث صادق المجلس العام خلال جلسته الـ 28 من شهر مارس/ آذار المنصرم على قانوني تسجيل المركبات وقانون العقود وكذلك صادق على تعيين أحمد اليوسف كرئيس مشترك لهيئة المالية بدلًا عن ولات حاج علي.

(أ ك)

ANHA