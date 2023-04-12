خلال جلسته الاعتيادية المجلس العام يصادق على عدد من بنود قانون العقوبات

وحضر الجلسة الرئيسان المشتركان للمجلس العام في الإدارة الذاتية فريد عطي وسهام قريو وأعضاء المجلس العام في الإدارات الذاتية والمدنية لشمال وشرق سوريا, وممثلون عن مجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية.

بدأت الجلسة بأداء القسم من قبل أعضاء جدد في المجلس العام في الإدارة الذاتية وهم كل من بشرى الأحمد ممثلة عن مجلس الشباب في الرقة، ووفاء مصطفى حسين ممثلة عن المجلس التشريعي لعفرين.

و تضمّنت الجلسة عرض بعض البنود لتعديل الميثاق الأساسي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في ما يخص حصانة أعضاء المجلس العام وأعمالهم وواجباتهم ومراقبة أداء المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، وكذلك المجالس الأخرى والمؤسسات التابعة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية ومتابعة أعمال مجلس العدالة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

واختتمت الجلسة بالمصادقة على ٩٦ مادة من مسوّدة قانون العقوبات المؤلف من 343 مادة, كما ستنعقد جلسات أخرى في الأيام القادمة لاستكمال مناقشة مسوّدة قانون العقوبات والمصادقة عليه.

(ك)