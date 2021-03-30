خلال حملة الهول تم العثور على منظومة تفجير عن بعد

تستمر حملة "الإنسانية والأمن" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا في مخيم الهول لليوم الثالث على التوالي. في اليوم الثالث من الحملة عثرت قوى الأمن الداخلي على منظومة تفجير كان مخبأة من قبل مرتزقة داعش واستولت عليها.

واستخدم مرتزقة داعش سابقاً هذه المتفجرات وبعض الأدوات المختلفة في قتل العديد من الأشخاص في المخيم.

كما عثرت القوى الأمنية في اليوم الثالث من الحملة على نفق وملابس عسكرية داخل الخيم. كما تم اليوم خلال الحملة العثور على ذخيرة لسلاح كلاشينكوف، وضبط عدد من الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة عائدة للمرتزقة.

(م م)

ANHA