تستمر في يومها السابع، المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي في مخيم الهول في 25 آب الجاري، بمساندة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ) في القطاع السابع من المخيم.

منذ انطلاق الحملة وحتى الآن، تم العثور على العديد من الخنادق، والحفر، والغرف، والهواتف والأجهزة اللوحية (تاب)، والنقود، وأدوات القتل والتعذيب، بالإضافة إلى العديد من الوثائق المتعلقة بخلايا داعش في مخيم الهول.

فيما وألقت القوى المشاركة في الحملة القبض على عدد من المرتزقة من خلايا داعش وأشخاص مشتبه بانتمائهم لداعش.

وأفاد مراسلونا المتابعين للحملة ، بإلقاء قوى الأمن الداخلي خلال عمليات البحث اليوم، القبض على امرأة أوكلت إليها مهمة العمل كـ"معلمة" لتدريب الأطفال على فكر داعش، وكذلك العثور على عملة داعش والعديد من الوسائل التعليمية على الفكر الداعشي في خيمتها في القطاع السابع.

(س ر)

ANHA