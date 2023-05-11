خلال فعالية كوباني الجماهيرية التأكيد على النضال لتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

شارك، اليوم، الآلاف من أهالي إقليم الفرات بشمال وشرق سوريا، في فعالية جماهيرية تحت شعار "حرية القائد آبو هي ضمان للديمقراطية والاستقرار في المنطقة"، ضمن ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني، للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان ولدعم حزب الخضر اليساري الذي يخوض الانتخابات البرلمانية التركية.

رفع المشاركون فيها صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام حزب الخضر اليساري، وسط ترديد شعارات "المقاومة حياة"، "تحيا مقاومة الشعب الكردي"، "لا حياة دون القائد"، "يعيش القائد آبو".

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات (PYD)، نصرة خليل كلمة حيّت خلالها المقاومة التي يبديها القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي.

وعبّرت عن تضامن أهالي إقليم الفرات مع أهالي باكور كردستان وتركيا في الانتخابات التي يخوضونها في تركيا، مطالبة إياهم التصويت لحزب الخضر اليساري، وقالت "صوتوا لهذا الحزب لأنه وقف مع أهالي كوباني عام 2014".

وأكد كذلك، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات، هزاع محمد خلال كلمته، أن القائد عبد الله أوجلان ناضل لكسر القيود التي فرضت على الشعوب، وأن مشروعه السياسي كان بمثابة ضربة قاضية لمخططات المستبدين ولهذا تآمروا عليه، وقال: "لذا من الواجب النضال لأجله".

وأشار إلى أن "دولة الاحتلال التركي وقعت على قانون حق الأمل والذي يمنح السجين حق الحرية، إلا أنها تمنع عائلته ومحاميه من اللقاء به، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية، وتنتهك حقوق القائد".

وشدد على أن الشعب يجب أن يكون على دراية تامة بتاريخ الإبادات الجماعية التي ارتكبتها سلطات حزب العدالة والتنمية، وقال: "إذا فاز أردوغان وحزبه سيستكمل سياسته الإجرامية تجاه شعوب المنطقة، وإنجاز مشروعه الاحتلالي".

بدوره، لفت الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عادل حج كرعو، إلى ما حققه القائد عبد الله أوجلان للشعوب المضطهدة، "لا حياة دون القائد فهو من أخرجنا من قعر الظلام بعدما طمس هويتنا، ولهذا سيصل صدى أصواتنا المطالبة بحريته الجسدية إلى السماء، ليعلم كل متآمر على القائد بأنه ليس لوحده بل خلفه الملايين".

وأكد على أهمية التصويت لحزب الخضر اليساري في الانتخابات البرلمانية التركية، وعدم التصويت لأردوغان في الانتخابات الرئاسية.

وانتهت الفعالية بتقديم بعض الفقرات الفنية الغنائية الثورية، والشعارات التي تدعو لحرية القائد عبد الله أوجلان وتحيي مقاومته.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الفعاليات التي نظمت في عدد من مدن شمال وشرق سوريا، حيث شهدت مدينة قامشلو أمس الأربعاء ومنطقة الشهباء في الـ 9 من أيار، فعاليات مماثلة شارك فيها الآلاف من الأهالي.

(ن ك/د)

ANHA