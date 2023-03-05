خلال فعاليات 8 آذار.. سيكون 2023 عام تحرير المرأة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان

تستمر الفعاليات التي نظمتها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا 28 شباط الفائت، بعقد الاجتماعات وإلقاء المحاضرات وزراعة الأشجار.

الحسكة

نظم مؤتمر ستار، في صالة رشو بحي المشيرفة بمدينة الحسكة، محاضرة للتعريف باليوم العالمي للمرأة، حيث بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر العبد الله كلمة، قالت فيها "إن النساء في جميع أنحاء العالم يعانين كثيراً، بسبب الذهنية الذكورية السائدة في أغلب المجتمعات".

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من معاناة المرأة منذ القدم وحتى الآن، إلا أن النساء يواجهن ما يتعرضن له بقوة وعزيمة كبيرتين، وسط سعيهن للتحرر من جميع القيود المفروضة عليهن.

ونوهت سمر عبد الله إلى أن المرأة تعمل اليوم في مختلف مجالات الحياة، وتقوم بجميع الواجبات الملقاة على عاتقها بقوة وثبات.

المحاضرة انتهت بترديد الحاضرين شعار ""Jin, Jiyan, Azadî (المرأة، الحياة، الحرية).

الهول

وفي ناحية الهول، نظم مجلس ناحية الهول بمقاطعة الحسكة، محاضرة في قاعة حزب الاتحاد الديمقراطي بالناحية.

حيث بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة استيرا مراد، المحاضرة.

وقالت استيرا إنه في 8 آذار من عام/1857/ خاضت نحو أربعين ألف امرأة من عاملات النسيج إضراباً عن العمل في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، احتجاجاً على تدني أجورهن، وساعات العمل الطويلة.

وأشارت استيرا إلى الاحتجاجات التي نظمتها النساء في 8 آذار، بقولها: "في آذار 1937 احتجت النساء في إسبانيا على نظام فرانكو الفاشي عبر مظاهرات حاشدة، وفي آذار 1943 احتجت النساء في إيطاليا ضد حكم موسوليني، كالنساء الأوروبيات اللواتي لم يردن أن يصبح أبناؤهن جنوداً في الحرب العالمية الثانية في 1940"، وكذلك النساء الأميركيات في عام /1960/ اللواتي لا يرغبن في إرسال أبنائهن إلى حرب فيتنام".

تل تمر

وفي ناحية تل تمر، نظم مؤتمر ستار في الناحية، محاضرة في الصدد نفسه، وذلك في صالة الخيمة بمركز الناحية بانضمام العشرات من أهالي الناحية.

ثم تحدثت عضوة منسقية المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، خلات شيخموس، مؤكدة أن النساء في شمال وشرق سوريا سيواصلن السير على نهج الشهيدات.

واختتمت المحاضرة بترديد شعار " "Jin, Jiyan, Azadî(المرأة، الحياة، الحرية),

الطبقة

افتتحت حركة الهلال الذهبي، في مدينة الطبقة، معرضاً للأعمال اليدوية النسائية في الحديقة العامة في المدينة بحضور العشرات من نساء المدينة للاطلاع على أكثر من 1000 من الأعمال اليدوية والأدوات التراثية واللوحات الفنية والحلويات (منسوجات يدوية من الصوف، وألبسة من التراث الكُردي والعربي للنساء، ودمى للأطفال، ولوحات فنية متعددة، وأواني منزلية).

كما عُرضت أعمال تدل على تراث وأصالة شعوب المنطقة كـ "دلّة القهوة، الرحى، صاج الخبز، المهباج، البُسط، والدّف".

وتخلل المعرض وصلات غنائية باللغتين العربية والكردية قدمتها فرقة هيلين جودي التابعة لحركة الهلال الذهبي في الرقة.

هذا ومن المقرر أن تبقى أبواب المعرض مفتوحة أمام الزوار حتى الساعة 4 مساءً، لينتقل المعرض يوم غدٍ الإثنين إلى مدينة منبج للتعريف بأعمال المرأة وثقافتها.

الرقة

نظمت منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع مكتب تجمع نساء زنوبيا، تحت شعار "المرأة الحياة الحرية، نحو ثورة المرأة"، محاضرة تعريفية بـ 8 آذار في مبنى اتحاد المهندسين وسط الرقة، انضمت إليها عضوات من المؤسسات المدنية في الإدارة الذاتية وتجمع نساء زنوبيا، بالإضافة إلى عضوات وأعضاء منظمات المجتمع المدني.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت عضوة الهيئة الإدارية في مكتب تجمع نساء زنوبيا، نسرين الحسن، عن خروج عاملات معمل النسيج بنيويورك في الولايات المتحدة الأميركية عام 1857، في احتجاجات بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وتدني أجور العمل وساعات العمل الطويلة.

وأضافت نسرين الحسن إن أيديولوجية تحرر المرأة التي طرحها القائد عبد لله أوجلان، أمدها بالقوة لتعبر عن ذاتها بكل حرية.

وأكدت أن عام 2023 سيكون عام النضال وتحرير المرأة، وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، كما سيكون عام إنهاء الحرب، وإبادة النساء، والدعارة، والفقر، والبطالة، والحصار المفروض على المنطقة.

هذا وتضمنت المحاضرة عرض سنفزيون، عن نجاحات المرأة ومقاومتها للذهنية الذكورية.

وانتهت الفعالية بترديد شعار "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية).

عين عيسى

في السياق، زرعت النساء والمهجرات من مقاطعة كري سبي في ناحية عين عيسى الأشجار في شوارع ومنصفات الناحية، كما نظمت المرأة الشابة في مقاطعة كري سبي معرض صور للشهيدات ورموز المرأة الحرة وسط حديقة المرأة في الناحية.

ومن الصور التي عرضت في المعرض صورة للشابة الكردية جينا أميني رمز ثورة روجهلات، وآرين ميركان، فيدان دوغان، ساكينة جانسز، شهيدات مجزرة حلنج زهرة بركل، هبون، الأم أمينة، وصور أخرى لشهيدات المقاومة اللواتي ضحين بأنفسهن من أجل حرية شعوبهن.

(كروب/ف)

ANHA