خلال فعاليات 8 آذار.. النساء يؤكدن حفاظهن على المكتسبات المتحققة بتضحيات الشهيدات

ضمن سلسلة الفعاليات الخاصة بـ 8 آذار، افتتح مكتب المرأة في الناحية الجنوبية للحسكة مشغلاً للخياطة والأشغال اليدوية في مبنى بلدية الشعب في مدينة الحسكة، بمشاركة 130 امرأة من الريف الجنوبي للمدينة.

حضر مراسم افتتاح المشغل، قسم التدريب في مؤتمر ستار ومجلس المرأة السورية والمجلس الأرمني ولجنة الاقتصاد.

في هذا الصدد، قالت عضوة مكتب المرأة في الناحية الجنوبية لمدينة الحسكة، منى محمد "بمناسبة 8 آذار لدينا العديد من الفعاليات والنشاطات، منها افتتاح مشغل الخياطة والأشغال اليدوية، بمشاركة 130 امرأة، وذلك بعد خضوعهن لدورة تدريبية شهراً كاملاً، والذي يهدف إلى تمكين المرأة من الناحية الاقتصادية".

وعن خططهن المستقبلية، أشارت إلى أنهن يعملن على افتتاح ورش للخياطة في القرى الجنوبية للمدينة.

حلب

تحت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أرضنا"، أقامت لجنة التربية والتعليم في المجتمع الديمقراطي في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب اليوم، معرضاً لرسومات الطلاب، بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة.

وأقيم المعرض في مدرسة ميخائيل نعيمة في حي الأشرفية، والذي حضره وفود من مؤتمر ستار والمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، والمؤسسات المدنية، والأحزاب السياسية، وقوات الحماية المجتمع وقوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى عشرات الطلبة والمعلمين.

تضمن المعرض 100 لوحة لطلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية من طلبة مدرسة الشهيد قهرمان عفرين.

حيث تناولت اللوحات مناظر طبيعية، وصور القائد عبد الله أوجلان، ولوحات تسلط الضوء على التراث، وأخرى عن معاناة المرأة.

افتتح المعرض بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، من ثم هنأت الإدارية في لجنة التربية والتعليم في المجتمع الديمقراطي، زيلان شيخو، اليوم العالمي للمرأة على جميع الطلبة المشاركين في المعرض والنساء حول العالم.

وقالت "8 آذار بالنسبة لنا يوم عظيم، لأنه يوم النصر والمقاومة، ومهما كان مستوى الظلم والعبودية سنقاوم هذه الذهنية السلطوية ونحقق حريتنا".

وأدى طلبة مدرسة الشهيد قهرمان عفرين عدداً من الأغاني الثورية وأخرى عن المرأة، تلاه قص شريط افتتاح المعرض من قبل عدد من الطلبة، ليتجول بعدها الحضور في المعرض لمشاهدة اللوحات والرسومات.

وعلى وقع الأغاني الثورية وعقد حلقات الدبكة انتهت الفعالية.

في السياق نفسه، نظّم مركز الهلال الذهبي في حلب أمسية فنية بحضور عضوات وممثلات المؤسسات المدنية وعضوات الهلال الذهبي، وذلك بمركزه في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في حلب تضمّن عرض الرسومات وتقديم عروض غنائية.

وزُين مكان الأمسية بالأدوات التراثية وصور القائد أوجلان وصور الشهيدتين برجم وكولي سلمو.

بدأت الأمسية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قُدِمت مجموعة من الأغاني التراثية والقدود الحلبية ومواويل باللغتين العربية والكردية، تلاها عرض لوحات مرسومة بأنامل عضوات مركز الهلال الذهبي وكان محورها "المرأة والطبيعة".

كوباني

في الإطار ذاته، نظمت هيئة الشباب والرياضة، واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات فعالية رياضية بمناسبة حلول 8 آذار، وذلك بهدف دعم نشاطات المرأة الشابة.

أقيمت الفعالية الرياضية لهيئة الشباب والرياضة واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات على أرضية "ملعب صداقة نرويج وكوباني" في مدينة كوباني، وذلك بحضور النساء الإداريات في المقاطعة الداعمة للمرأة الشابة، والاحتفال بحلول اليوم العالمي للمرأة.

وزينت أرضية الملعب بأعلام هيئة الشباب والرياضة، وسط ارتداء الحاضرات للزي الكردي الذي يعبّر عن لون الربيع وإرادة المرأة الحرة.

بدأت الفعالية الرياضية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات، خوناف خليل، كلمة، مجّدت فيها "هذا اليوم العظيم"، وشكرت كل امرأة استبسلت وناضلت للدفاع عن وجودها في ظل تحكم الفكر الذكوري.

وأكدت أن المرأة كافحت كافة أشكال التمييز واللا مساواة ضدها، وفي بعض مراحل النضال ضحت بنفسها لتحقيق حريتها، وقالت: "مكتسبات المرأة في شمال وشرق سوريا من نتاج ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا".

وتضمنت الفعالية مسابقات، تم فيها طرح أسئلة على المشاركات، أقيم بعدها مباراة بين سيدات فريقي حلنج، ونجوم كوباني اللواتي فزن على فريق حلنج بهدف مقابل لا شيء، لتنتهي على إثرها الفعالية الرياضية.

في حين، عقدت منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات اجتماعاً خاصاً بالرجال، بصدد حلول 8 آذار، وذلك في مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني.

وحضر الاجتماع العشرات من الرجال، بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء محاضرة من قبل نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أمينة أوسي.

وتمحور الاجتماع حول دور المرأة في بناء المجتمع وتقدمه مع قدوم اليوم العالمي للمرأة.

وقالت أمينة اوسي إن "المرأة كانت ولا تزال نصف المجتمع، ولها دورها البارز والريادي في تقدم المجتمع"، مؤكدة أن السلطة الذكورية دائماً فرضت القيود على المرأة وهمشت دورها في المجتمع".

وأشارت إلى أن المرأة الكردية تطلعت للحصول على حريتها، لذلك انتفضت ضد السلطة الذكورية، وبفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان تمكنت من استعادة حقوقها المسلوبة منها.

ولفتت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمينة اوسي، إلى أنه للحفاظ على مكتسبات ثورة روج آفا والالتفاف حول الإدارة الذاتية، سيتوجب إعطاء المرأة حقوقها في المجتمع، وفي كافة مجالات الحياة وفتح الطريق أمامها للانضمام والعمل في كافة المجالات، لتساهم بدور الفعال في بناء مجتمع مسالم وخالٍ من العيوب.

مبيّنة أهمية الالتزام بمبدأ العيش المشترك والحفاظ على مشروع الأمة الديمقراطية، وعليه حماية المجتمع من الحرب الخاصة التي يتعرض لها المجتمع وبشكل خاص مجتمع شمال وشرق سوريا.

الشهباء

بينما نظّم اتحاد المرأة الشابة في إقليم عفرين، اليوم السبت، في مقاطعة الشهباء احتفاليةً بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمتٍ إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه عرضٌ غنائيٌ باللغة الكردية لفرقة الشهيدة نوجان سرداوز، تلاه عرض راقص، ومن ثم أدت فرقة الشهيدة هيفا الأغاني باللغة الكردية.

عقب ذلك أدت فرقة الشهيدة نوجيان أوجلان للأطفال حلقة رقصٍ كرديّة، وغنّت فرقة الشهيدة فيان كوباني أغانٍ عربيّة، وفي الختام، أدت فرقة شيراوا الغنائية أغانٍ كردية، وأدّت فرقة الشهيدة آخين ولات الخاصة بالشهباء حلقة رقصٍ عربية.

الطبقة

كما نظم اتحاد المرأة الشابة في الطبقة، سباق دراجات هوائية للسيدات، وذلك بهدف تفعيل النشاطات الرياضية للمرأة وتعزيز روح المنافسة لديها.

حضر السباق ممثلات الإدارة المدنية لمنطقة الطبقة، وعضوات مكتب تجمّع نساء زنوبيا، وحزب سوريا المستقبل، واتحاد المرأة الشابة، الذي أقيم على ميدان المدينة الرياضية غرب مدينة الطبقة، بمشاركة 8 متسابقات.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قطعت المتسابقات مضمار السباق والذي بلغ طوله 800م، وانتهى بفوز الشابة ريم السيد بالمركز الأول، ومايا جولو بالمركز الثاني، فيما حصدت آمنة المحمد المركز الثالث.

بعد انتهاء السباق كرّمت اللجنة المُنظّمة للسباق جميع الشابات المشاركات بميداليات، تكريماً لجهودهن.

وفي سياق متصل، نظمت لجنة المرأة التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة الطبقة، حفلاً ترفيهياً للأطفال الروضات، وذلك في قاعة مركز الثقافة والفن.

حضر الاحتفالية ذوو الأطفال وممثلات وممثلين عن الإدارة المدنية الديمقراطية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية واتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية.

وتخللت الاحتفالية، كلمة باسم لجنة المرأة للإدارة المدنية في منطقة الطبقة، ألقتها نور الهدى قطرات، باركت فيها حلول اليوم العالمي للمرأة على كافة النساء، متمنية للأطفال دوام التوفيق والنجاح في حياتهم.

ومن ثم قُدمت مجموعة من العروض الفنية، من قبل رياض الأطفال، وهم كل من "روضة الأمل، وروضة أجيال، وروضة عالم الطفولة"، وتضمنت عروضاً راقصة للأطفال، عناوينها "الأم" و "طير وعلي يا حمام" و "حلوة الدنيا" و "رقصة الطفولة"، و "من حقي أن أتعلم".

وفي الختام، قدمت كل من رئيسة لجنة المرأة في الطبقة، ولاء الناجي، ونائبتها سمر الشهابي، دروع تكريمية لإداريات الروضات.

(كروب/ي م)

ANHA