خلال بيان...مجلس ناحية قامشلو يناشد بعدم الانجرار وراء ألاعيب مرتزقة الدّفاع الوطنيّ

وأصدر مجلس ناحية قامشلو اليوم بياناً إلى الرأي العام، بصدد التوترات التي تفتعلها مرتزقة الدفاع الوطني في مدينة قامشلو، البيان قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية قامشلو منى فاروق.

وجاء في نصّ البيان:

"إنّ الأحداث الأخيرة التي ظهرت في مدينة قامشلو إثر تحرّكات مرتزقة ما تسمّى بالدفاع الوطني وهجومها على حواجز قوى الأمن الداخلي دليل على رغبتهم في تأجيج روح الفتنة بين مكونات المنطقة وزعزعة الأمن والأمان فيها".

وأضاف البيان: "فالتوترات التي تخلقها مرتزقة الدفاع الوطني دليل على أنّها تخدم أجندات خارجية، ولا تخدم المصلحة الوطنية، حيث أنّ الشعوب في عموم شمال وشرق سوريا ومن جميع المكونات متعايشة بين بعضها في تآخٍ وعدم إنكار الآخر، ولم تظهر أي حروب أو نزاعات بينهم".

وأكّد البيان: "أنّ التوترات التي تقدم عليها مرتزقة الدّفاع الوطني ضمن المدينة واغتيالهم للإداري في قوى الأمن الداخلي الشهيد خالد حاجي ووجيه عشيرة البني سبعة الشّهيد هايس الجربان، ما هي إلّا محاولة لضرب الأخوة بين مكونات المنطقة، وبشكل خاصّ المكون الكردي والعربي".

وبيّن البيان: "أنّ قوى الأمن الداخلي تسعى إلى تنظيف حي طي في الوقت الحالي من تلك المرتزقة بناءً على طلب من أبناء المنطقة وبشكل خاصّ من المكون العربي في حي طي، وأنّ مجلس ناحية قامشلو في كامل الاستعداد لإيواء النازحين من حي طي إلى أن يتمّ الانتهاء من حملة التمشيط".

وناشد البيان في ختامه: "كافّة مكونات شمال وشرق سوريا بعدم الانجرار وراء الألاعيب التي تحيكها مرتزقة ما تسمّى بالدفاع الوطني ومن يساندها، وعلى أبناء المنطقة الالتفاف أكثر حول إرساء مفهوم الأمة الديمقراطية وبناء سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية".

(إ)

ANHA