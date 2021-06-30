خلال بيان..اتّحاد المرأة الشابة في الطبقة يستذكر الشهيدة زيلان

قرئ البيان من أمام مبنى اتحاد المرأة الشابة بالطبقة من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بيداء الخضر، بحضور عضوات الاتحاد وعدد من الإداريات في المؤسّسات المدنية والعسكرية في الطبقة، وجاء في نص البيان ما يلي:

"نستذكر اليوم شخصية الشهيدة المناضلة زيلان، أساس وركيزة المرأة المناضلة والحرة لأن تضحيتها بحياتها أثمرت وأشعلت ضوء الحرية لكافة الشعوب والمرأة بشكل خاص وبنضالها نسير اليوم على طريق الحرية الذي سطّرته بدمائها الطاهرة".

وأضاف البيان: "إنّ المناضلة زيلان قدّمت حياتها للقضاء على أعداء الحرية الذين يستهدفون المرأة المناضلة محاولين كسر إرادتها".

وفي الختام دعا البيان: "باسم المرأة في الطبقة جميع حرائر العالم والمناضلات للوقوف في وجه مجرم العصر أردوغان عن طريق الصمود والرفض لانتهاكاته وهجماته على شعوب المنطقة".

(ع ص)

ANHA