خلال بيان..أمّهات الكريلا بناحية الجلبية يُحيّين مقاومة أبنائهنّ في وجه الاعتداءات التركيّة

تأكيداً منهنّ على دعم مقاومة أبنائهنّ في وجه المحتل التركي في مناطق باشور كردستان، تجمّعت اليوم، العشرات من أمهات الكريلا في ساحة بلدية ناحية الجلبية بريف عين عيسى، حاملاتٍ صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مؤتمر ستار، وأصدرن بياناً شفهيّاً قرئ من قبل الأم جميلة شاهين.

الأمّ جميلة حيّت في بداية البيان: "مقاومة أبنائهن في مناطق الدفاع المشروع في وجه الاعتداءات التركية على الشعوب الحرة المسالمة".

كما ندّدت جميلة خلال البيان بالصّمت الدولي حيال الانتهاكات التركيّة بحقّ أهلهم في مناطق الدفاع المشروع، مؤكّدة في ختام البيان على: "المضيّ في دعم مقاومة الكريلا وتقديم أبنائهنّ قرابين في سبيل الدفاع عن الأرض والتصدي للعدوان التركيّ".

ثمّ انتهى البيان بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة الكريلا، وتندد بالانتهاكات التركية.

(إ)

ANHA