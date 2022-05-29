خلال بيان: شمال وشرق سوريا ليست ساحة لتصفية الحسابات أو طريقاً لتمرير الصفقات

تجمّع العشرات من أعضاء كافة الاتحادات في منظمات المجتمع المدني في مبناها وسط مدينة الرقة؛ للإدلاء بالبيان الذي قرأه الرئيس المشترك لاتحاد الأصناف بشير حمدان.

جاء في نص البيان: "إننا في منظمات المجتمع المدني في الرقة بجميع الاتحادات والغرف، ندين ونرفض بشدة إطلاق تركيا للحملات الدعائية والتلويح للحرب على مناطقنا، من خلال إصدار رأس النظام التركي الفاشي أردوغان بياناً لتشريع الحرب على مناطقنا الآمنة في شمال وشرق سوريا".

أوضح البيان "لن نرضى أن تكون مناطقنا الآمنة في شمال وشرق سوريا مناطق لتصفية الحسابات أو لتمرير الصفقات المشبوهة بين تركيا وبعض الدول الفاعلة على الساحة العالمية، ونرفض أي اعتداء على شعبنا الآمن بكافة أطيافه ومؤسساته الديمقراطية، وخاصة بعد تحريرها من الإرهاب الداعشي وتطهيرها من جميع المرتزقة التي تحاول تركيا من خلال اعتدائها إعادة الحياة لكتل السرطانات وتسهيل مرورها عبر الحدود وتأمين الشرعية لها، من خلال الحالات الإنسانية وإعادة اللاجئين وتوطين المرتزقة والتغيير الديموغرافي في المنطقة".

أهاب البيان "بأبناء شعبنا ـ شيباً وشباباً ونساء وأطفالاً ـ الوقوف صفاً واحداً، وبصوت واحد رافض للاعتداء والمؤامرة الدولية، ونطالب الدول الضامنة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان بالتصدي ورفض الهيمنة العثمانية، واعتبار أي اعتداء جريمةً حرب بحق الإنسانية ومخالفاً لجميع الأعراف والقوانين الدولية".

واختتم البيان "إننا في منظمات المجتمع المدني نرفض المساومة على مناطقنا ونقبل الحلول السلمية والحضارية والتسامح والعيش المشترك وأخوة الشعوب التي نادى بها قائد الإنسانية القائد أوجلان".

(أ ع/خ)

ANHA