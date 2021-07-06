خلال بيان: أسر الشهداء تؤكد دعمها للكريلا ورفضها للاقتتال الكردي

وقرئ البيان باللغة الكردية,، أمام مبنى مجلس عوائل الشهداء في كوباني,، بحضور العشرات من أعضاء المجلس من أسر الشهداء,، وقرأته العضوة في المجلس روناهي حجو.

واعتبر البيان استمرار الهجمات التركية على جنوب كردستان بدعم محلي ودولي استمراراً للمؤامرة الدولية التي تعرض لها القائد عبدالله أوجلان ما بين عامي 1998 – 1999.

وأكد البيان دعم أسر الشهداء لمقاومة الكريلا بروح الـ14 من تموز,، وأضاف "ونحن كأمهات الشهداء نأمل ألا تندلع حرب الأخوة وأن تتحقق الوحدة الكردية بروح مقاومة 14 من تموز كما تحققت سابقاً داخل مدينة كوباني".

وأشار البيان إلى أنه "كما هزمت الدولة التركية في هجماتها السابقة على المناطق الكردستانية، هي تهزم الآن أمام مقاومة الكريلا والشعب الكردي,، ونحن ككرد وبشكل خاص كأسر الشهداء سنكون بمثابة الدروع أمام هجمات الاحتلال التركي ولن نتيح المجال أمام الخيانة والاحتلال".

ودعا البيان "كل الأحرار والإنسانية والدول التي تنادي بالديمقراطية والشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة وكل الشعوب الطامحة للحرية لإعلاء صوتهم في مواجهة الاحتلال التركي والشعب الكردي للانتفاض وعدم السماح للاقتتال الكردي – الكردي".

واختتم البيان بترديد شعارات "تحيا مقاومة الكريلا,، الموت للخيانة الموت للاحتلال,، يحيا القائد آبو,، لا حياة من دون القائد".

(ج ع/ج)

ANHA