خلال بيان... مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل يعلن بدء حملة الثامن من آذار

وأدلى مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بمناسبة الـ 8 من آذار ببيان في مقرّ الحزب الكائن عند جسر الرّقة القديم، كشف من خلاله مخطّطات مجلس المرأة خلال شهر آذار الجاري.

وتجمّعت النّساء أمام مبنى حزب سوريا المستقبل للإدلاء بالبيان الذي قُرئ من قبل العضوة في مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل غالية الكجوان، جاء في نصّه:

"نهنّئ ونبارك لنساء العالم عامّة ونساء سوريا خاصّة بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار، بداية نستذكر كافة الشهيدات الطليعيّات اللواتي تركن بصماتهن على صفحات تاريخ نضال حرية المرأة الشهيدة هفرين خلف وناديا خشان وشهيدات الحرية كما نحيّي كل النساء الرائدات السائرات على دربهن".

وأضاف البيان: "في هذه المرحلة التاريخيّة بروح مقاومة المرأة نستقبل الثامن من آذار، فمقاومة المرأة لم تكن يوماً سهلة، بل كانت ومازالت تواجه جميع أنواع العنف والاضطهاد والعبودية من قبل الذهنية السلطوية الذكورية والرأسمالية لكسر إرادتها ومحو وجودها على مرّ تاريخ البشرية".

وأوضح البيان: "يوم الثّامن من آذار يعود إلى إثر الإضرابات والاحتجاجات التي قامت بها المرأة في عام 1857 للمطالبة بأخذ دورها التاريخي والاعتراف بحقوقها في كافة مجالات الحياة التي استمرّت إلى يومنا، فنضال ومقاومة المرأة مستمرّة على كافة الأصعدة لنيل الحرية والمساواة والعدالة ولتوحيد كلمتها والوقوف ضدّ كافة الانتهاكات بحقّها، فمن هذه الاحتجاجات تحوّلت شرارة الثامن من آذار إلى انتفاضة نسائية لتعلن عن نضالها ضدّ كافة أشكال العنف والحرمان".

وأشار البيان: "جهود وتضحيات المرأة التي مازالت تبذل في سبيل الإنسانية لخلق حياة مشرقة مفعمة بألوان الحرية, وبثورة المرأة التي امتدت من شمال وشرق سوريا والّتي سوف تنتشر بكافة أرجاء سوريا، كانت نموذجاً يحتذى به عالمياً حيث حقّقت قفزة نوعية على كافّة الأصعدة".

وأكّد البيان: "ماتزال المقاومة مستمرة بوجه الاحتلال التركي والذهنية الذكورية التي مارست بحقّ النساء في المناطق المحتلة كعفرين، كري سبي، سري كانيه، إدلب، انتهاكات لاإنسانية كالعنف المباشر المتمثّل بالقتل والاغتصاب والاختطاف والاتجار بها وارتكاب جرائم الإبادة، وبالرغم من كلّ ما تعرّضت له النساء من عراقيل وتحديات مازالت تناضل لأجل حريتها وحرية المجتمع".

وأردف البيان: "نحن كمجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل نؤمن بأنّ النضال هو الطريق الوحيد للحرية، وسنواصل المقاومة والحفاظ على المكتسبات، وسنسعى من خلال توحيد النساء إلى تنظيم صفوفهنّ على امتداد الجغرافية السورية، وأن نكون لهن خير ممثّل في العملية السياسية لحل الأزمة السوريّة".

وأوضح البيان: "بناء على هذا نعلن بدء حملتنا لنستقبل اليوم العالمي للمرأة، التي تبدأ فعالياتها من 1 آذار حتّى 31 آذار على الشّكل التالي:

يوم (2-3-4) عقد اجتماعات لمنتسبات حزب سوريا المستقبل في الحسكة, قامشلو, حلب, عفرين, الشهباء, وزيارة وتكريم جرحى الحرب والمسنّات اللواتي لهنّ دور بارز في الحياة تقديراً لهنّ, وتشجير قرية المرأة .

يوم 5-6-7 عقد ندوات حول أهمية اليوم العالمي للمرأة ودور المهام المرحلية للمرأة السورية في كل من مجلس المرأة في إدلب, إقليم الفرات, المنطقة الوسطى، الاحتفال بالثامن من آذار يوم 10- 11- 12، عقد محاضرات مع تقديم عروض ثقافية حول أهمية اليوم العالمي للمرأة لمجلس المرأة في منبج, الطبقة , الرقة , دير الزور وزيارة المقاتلات في الجبهات الأمامية".

وتابع البيان: "يوم 13آذار عقد اجتماعات جماهيرية في النواحي، يوم 14آذار مسيرة نسائية في الرقة، من 15 حتّى 18 آذار عقد ندوات لفضح ممارسات الاحتلال التركي في منطقة عفرين، يوم 19 و20 آذار عقد جلسات للنقاش حول دور المرأة في الأزمة السورية، يوم 21 آذار المشاركة في الاحتفالات بعيد النوروز، من22 حتّى27 آذار ورشة عمل لتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً، يوم30 آذار ملتقى خطابي سياسي لاختتام فعاليات حملة الثامن من آذار".

(خ ج/إ)

ANHA