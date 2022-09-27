خلال بيان ضمن فعاليات المكتبة الجوالة بدير الزور: بتكاتف شعوب المنطقة سنحرر القائد عبدالله أوجلان

وجابت المكتبة الجوالة شوارع ريف دير الزور الغربي بشكل كامل، وبعد الانتهاء من جولتها توقفت المكتبة، عند ساحة مجلس المنطقة الغربية في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي ووقف المشاركون فيها دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقي بعدها بيان باسم حركة الشبيبة الثورية قرأه الإداري في حركة الشبيبة الثورية بدير الزور، مالك المحمد.

وجاء في البيان "هذه الحملة انطلقت بطليعة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة والهدف من الحملة الحرية الجسدية للقائد، وإننا كشبيبة ثورية نطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بحرية القائد عبدالله أوجلان ووضع حد للانتهاكات التركية التي تمارسها بحق القائد".

وأكد بيان الشبيبة الثورية في دير الزور في ختامه "نحن كحركة شبيبة ثورية واتحاد المرأة الشابة بدير الزور نعاهد شعبنا وشهداءنا بالانتقام لشهدائنا الأبرار والأخذ بثأرهم ونقول للفاشية التركية بمقاومة القائد عبدالله أوجلان ومقاومة مقاتلينا الشجعان ونضالهم حتماً سننتصر".

واختتمت نشاطات اليوم الأول لفعالية المكتبة الجوالة بعرض كتب القائد عبدالله أوجلان وتوزيع الكتب على الحضور لنشر فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان.

(ع ع/خ)

ANHA