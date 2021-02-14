خلال بيان.. عوائل الشّهداء بمنبج تندّد بهجمات الاحتلال التّركيّ على منطقة كاري

وحضر قراءة البيان عضوات وأعضاء اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية والمجلس العسكري في منبج, وذلك في مزار الشهداء جنوب المدينة.

وقرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لمكتب عوائل الشهداء في منبج وريفها ربيع عز الدين، وجاء في نص البيان ما يلي:

"باسم عوائل شهداء الكريلا وحركة الشبيبة الثورية في منبج وريفها، ندين ونستنكر العدوان التركي الفاشي على مناطق كاري، إنّ هذه الهجمات تأتي في الأيام التي كانت فيها المؤامرة على قائد الإنسانية عبد الله أوجلان، فهم يريدون من هذه الهجمات استكمال مؤامرتهم التي بدأت في شخص القائد الذي يمثّل جميع الشعوب المناضلة من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية".

وأضاف البيان: "من ناحية أخرى، إنّ الدولة التركية الفاشية الممثلة بنظام حزب العدالة والتنمية الديكتاتوري تريد أن تزرع الفتنة والشقاق بين الشعوب من خلال هذه الهجمات واستمرارها في تهديد مناطق الإدارة الذاتية، في شمال وشرق سوريا، وبث الرعب في نفوس أبنائها من أجل تسهيل الوصول لهدفها الوحيد في توسيع وإعادة بناء السلطنة العثمانية المزعومة في هذه المنطقة ومناطق الشرق الأوسط بشكل عام من خلال إرسالها للمرتزقة إلى ليبيا والصومال واليمن والعديد من المناطق الأخرى".

وعاهد البيان: "من مدينة منبج مدينة المقاومة والصمود مدينة الشهداء التي تعيش بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان نقول إنّنا مع آبائنا الذين يقاتلون في جبهات العزة والكرامة، الجبهات التي تمثّل الإنسانية جمعاء، ونحن كشبيبة ثورية وعوائل شهداء الكريلا نعاهد قائدنا ومقاتلي الكريلا في الجبهات بأنّنا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا العدوان الفاشي، وأنّنا بوحدة شعوبنا وبفكر القائد سنبقى سائرين على طريق الحرية ونهج الأمة الديمقراطية والعيش المشترك وأخوة الشعوب، وسنكون سداً منيعاً في وجوههم وأمام أطماعهم، وأنّنا من إيماننا المطلق بمبدأ الأمة الديمقراطية نعشق الشهادة ونقدم الشهيد تلو الشهيد من أجل الحفاظ على مكتسبات ثورتنا ثورة العز والكرامة".

ومن ثمّ اختتم البيان بترديد الشّعارات التي تحيّي القائد أوجلان، ومقاومة الشعوب الحرّة.

(كروب/إ)

ANHA