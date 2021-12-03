خلال برنامج خاص.. محامية القائد أوجلان تقيّم قرارات مجلس أوروبا

اجتمعت لجنة وزراء مجلس أوروبا ، المسؤولة عن الإشراف على قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تجتمع عادة كل ثلاثة أشهر، في ستراسبورغ في فرنسا، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.

وتم تحديد نتيجة الاجتماع الذي استمر 3 أيام من خلال 7 عناوين رئيسة. فما هي تلك القرارات، وما النتائج التي ستأتي بها، ولماذا عُقد هذا الاجتماع في مثل هذا التوقيت؟

محامية القائد أوجلان، نوروز أويسال، تجيب عن هذه الأسئلة خلال مقابلة حصرية مع ANHA اليوم.

سيتم نشر البرنامج الخاص اليوم على الموقع الإلكتروني لوكالتنا وحساباتها على وسائل التواصل الافتراضي في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

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