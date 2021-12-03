خلال برنامج خاص... محامي القائد أوجلان يقيم قرارات مجلس أوروبا

اجتمعت لجنة وزراء مجلس أوروبا ، المسؤولة عن الإشراف على قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تجتمع عادة كل ثلاثة أشهر، حيث اجتمعت هذه المرة في ستراسبورغ في فرنسا، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.

وتم تحديد نتيجة الاجتماع الذي استمر 3 أيام من خلال 7 عناوين رئيسية. فما معنى تلك القرارات ، وما النتائج التي ستأتي بها، ولماذا عقد هذا الاجتماع في مثل هذا الوقت؟

محامي القائد أوجلان، نوروز أويسال، يجيب على هذه الأسئلة خلال مقابلة حصرية مع ANHA اليوم.

سيتم نشر البرنامج الخاص اليوم على الموقع الإلكتروني لوكالتنا وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

(ل)

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ANHA