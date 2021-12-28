خلال برنامج خاص.. بدران جيا كرد يقيّم أبرز التطورات السياسية في سوريا خلال عام 2021

هذا، وسيتمحور الحديث حول النشاط الدبلوماسي للإدارة الذاتية خلال عام 2021، والاجتماعات الدولية التي عقدت لحل الأزمة السورية والتي لم تخرج بأي نتائج مرجوة للشعب السوري، بالإضافة إلى الحديث عن الحصار المفروض على شمال وشرق سوريا ومساعي الإدارة الذاتية لتجاوز المشاكل الاقتصادية والخدمية.

فيما سيتم التطرق إلى ملف مرتزقة داعش المعتقلين وأسرهم الموجودة في المخيمات، وهل خطا المجتمع الدولي أي خطوات جدية لحل هذا الملف؟ بالإضافة إلى الحديث عن المشهد السوري خلال عام 2021 والحواري السوري، والمساعي الروسية لإجراء لقاءات بين الإدارة وحكومة دمشق، ومخططات الإدارة الذاتية للعام الجديد 2022 وأهم مشاريعها الاستراتيجية خلال مختلف الصعد.

يمكنكم متابعة البرنامج الذي سيبث باللغة العربية، في تمام الساعة 20.00 من مساء اليوم، بتوقيت قامشلو. عبر الروابط التالية:

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(سـ)

ANHA