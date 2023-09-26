خلال عزاء شهيد: مسيرة الشهداء طريقنا نحو تحقيق أهداف ثورتنا

توافد المئات من أهالي مدينة الحسكة وقراها إلى خيمة عزاء الشهيد محمود حمادة، عضو قوى الأمن الداخلي الذي استشهد في 24 أيلول الجاري أثناء تأديته لواجبه، لتقديم واجب العزاء لذويه.

بدأت مراسم تأدية واجب العزاء في الخيمة التي نُصبت من قبل مجلس عوائل الشهداء بحي النشوة في مدينة الحسكة، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة محمود جواد كلمة، قال فيها "باسم مجلس عوائل الشهداء نعزّي أنفسنا أولاً، ثم نعزي عائلة الشهيد محمود وقوى الأمن الداخلي، ونتمنى لهم الصبر والسلوان".

وأضاف محمود جواد "في شخص الشهيد محمود نستذكر جميع شهداء الحرية الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن أرضهم، فمسيرة الشهداء طريقنا نحو تحقيق أهداف ثورتنا وتحقيق تطلعات شعبنا وسيبقون منارة لشعبنا".

وأكد عضو مجلس عوائل الشهداء بمدينة الحسكة في ختام حديثه، أن تضحيات الشهداء حققت إنجازات تاريخية في بناء مجتمع متكاتف وقوي مؤمن بقضيته ومتمسك بنهجه الثورية ومحاربة الإرهاب.

من جانبه، قال القيادي في المجلس العسكري للحسكة دمهات حسكة: "دولة الاحتلال التركي وأردوغان يحاولون منذ أعوام زرع الفتنة بين مكونات شمال وشرق سوريا، لإضعاف الإدارة الذاتية والشعب، وذلك عبر المسيّرات والجواسيس".

وبيّن القيادي في المجلس العسكري دمهات حسكة في ختام حديثه، أنهم سيدافعون عن أرضهم وأنفسهم حتى النصر وتحقيق أهداف الشهداء التي استشهدوا من أجلها.

ونوّهت عضوة مؤتمر ستار فدوى ياسين، أن الشهيد محمود ورفاق دربه ضحوا بأرواحهم، واختلطت دماؤهم بالتراب لتعيش كافة المكونات بأمان وحياة حرة كريمة.

واختتمت مراسم خيمة عزاء الشهيد محمود حمادة بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء وتندد بالمحتل التركي.

( ه إ/ م ح)

ANHA