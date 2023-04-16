خلال عزاء مقاتل YPG باران نصيبين: راية النضال ستظل شامخة

نظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو بإقليم الجزيرة، مراسم عزاء للمقاتل في وحدات حماية الشعب YPG، باران نصيبين، الاسم الحقيقي محمد ساري، الذي استشهد في 14 نيسان الجاري، إثر استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال التركي سيارة في مدينة قامشلو.

وشارك في مراسم العزاء المئات من أهالي مدينة قامشلو وقراها، وممثلو/ ات مؤسسات الإدارة الذاتية والقوى العسكرية والأمنية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في مقاطعة قامشلو.

وعُلقت في خيمة العزاء صور الشهيد باران وصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية ومجلس عوائل الشهداء.

وتحدث في مراسم العزاء، عضو مجلس عوائل الشهداء في قامشلو عبيد عطي، وأشاد بتضحيات الشهداء خلال ثورة شمال وشرق سوريا، وحفاظهم على أمن وأمان المنطقة من خلال تضحياتهم على مدار 12 عاماً.

وشدد عطي على ضرورة تصعيد النضال لمحاسبة العملاء وضعفاء النفوس، وقال: "يستخدم المحتل التركي طرقاً مختلفة لاستهداف إرادة الشعوب، واستهدف الإدارة الذاتية وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، لذلك يجب التصدي لعملاء المحتل".

ونوّه عطي: "أكد الشهيد يوسف كلو على الدوام بأنه سيقدم أبناءه فداءً لحرية الشعوب والقضية الكردية، كذلك عاهدت زوجة الشهيد باران بالسير مع أبنائها الثلاثة في درب النضال. هذه الروح الوطنية محال أن تهزم وراية النضال ستظل شامخة".

بدورها، أشارت عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي زين أصلان إلى أنّ "الشهيد باران ابن باكور كردستان وبالتحديد من نصيبين، كبر وترعرع على الخصال الوطنية، لذلك سارع للانضمام لصفوف الثورة في المنطقة".

وانتهت مراسم العزاء بقراءة وثيقة الشهادة من قبل مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو وترديد شعارات "الشهداء خالدون".

(س ع/آ)

ANHA