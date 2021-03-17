خلال أيام...القذائف التركية تودي بحياة 3 أطفال في عين عيسى

وشهد محيط بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمال شرق سوريا على الطريق الدولي الـ M4، تصعيدًا عسكريًّا تركيًّا في محاولاتٍ لاحتلال 3 قرى شرق وغرب البلدة، في الوقت الذي أعلنت فيه قوات سوريا الديمقراطية أنها أفشلت محاولة الفصائل التابعة لتركيا في الوصول إلى الطريق الدولي والسيطرة على أي قرية هناك.

وتنتشر قذائف الدبابات وقذائف الهاون غير المتفجرة في عددٍ من المنازل وعلى أطراف الطرق ضمن البلدة، بالإضافة إلى انتشار العشرات منها في قرى صيدا، معلق، جهبل، الخالدية، مشيرفة، هوشان وعلى الطريق الدولي الـ M4، خلال أشهر من العدوان التركي.

وكان القائد العام لمجلس كري سبي/ تل أبيض العسكري، رياض الخلف، قد صرح في وقت سابق لوكالتنا، حول القذائف غير المنفجرة؛ أن "القذائف التركية انهمرت بشكلٍ وحشي على البلدة"، مضيفًا أن "السكان متخوفون من القنابل الموقوتة التي تهدد حياتهم بشكلٍ يومي مع استمرار القصف التركي على البلدة".

وفقد، أمس الإثنين، الطفل أحمد إبراهيم عبد الرحيم البالغ من العمر (12عامًا) حياته؛ نتيجة انفجار قذيفة هاون أطلقها الاحتلال التركي قبل أسابيع على المدخل الشرقي لبلدة عين عيسى.

كما وأنهت قذيفة أخرى انفجرت في قرية أم حويش غرب الناحية حياة الطفلين صدام علي الحسين (15عامًا) وحماده علي محمد (12عامًا).

وفقدَ الطفلان عبيد اسماعيل الأحمد (16عامًا) ومحمد علي أحمد (18عامًا) حياتهما، بينما أُصيب اثنان آخران بجروحٍ بليغة، بالقرب من قرية أبو صرة على الطريق الدولي، في الـ 27 من تشرين الثاني/ نوفمبر العام المنصرم، جراء انفجار قذيفة مدفعية من مخلفات القصف التركي.

وتسبب القصف التركي خلال 4 أشهر على ناحية عين عيسى بفقدان 9 مدنيين لحياتهم وجرح 16 آخرين، إلى جانب تهجيره سكان 6 قرى من منازلهم، وتدمير منازل في الأحياء الشمالية والجنوبية لبلدة عين عيسى.

ودعت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في أكثر من مناسبة، الحكومة الروسية الضامنة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمّل مسؤولياتهما حيال التصعيد التركي العسكري والجرائم الانتهاكات التي يرتكبها في بلدة عين عيسى.

وتتجاهل روسيا القصف الوحشي التركي، على الرغم من انتشار وحدات من قوات الحكومة السورية والشرطة العسكرية الروسية على خطوط التّماس في البلدة، بموجب اتفاق سوتشي الموقّع بين أنقرة وموسكو في الـ 22 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر لمراقبة عملية وقف إطلاق النار.

(ز س)

ANHA