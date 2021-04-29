خلال أيام.. البدء بقطف الخضروات المزروعة بطريقة البواكر

وتعتبر ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو بإقليم الجزيرة واحدة من المناطق المعروفة بزراعة الخضروات بكافة أنواعها، نظراً للتربة الخصبة والمياه الوفيرة وخاصة في المناطق المحاذية للحدود التي تعرف بالمنطقة العاشرة ضمن التقسيم الزراعي السوري.

ويقوم المزارعون في شمال وشرق سوريا بزراعة الخضروات الشتوية والصيفية كلاً في مواسمها، لضخها إلى السوق المحلي في خطوة تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضروات.

ويبدأ مزارعو المنطقة وفي هذه الأوقات من كل عام بقطاف الخضروات الصيفية (البواكر)، كـ"الخيار، البندورة، الباذنجان، البصل، الفليفلة والكوسا" ضمن عمليات الزراعة الدارجة والأكثر فعالية والتي تسمى بزراعة "الأنفاق".

طريقة الأنفاق

دارا يوسف أحد مزارعي الخضراوات في قرية تل شعير التابعة لناحية تربه سبيه وأول مّن زرع الخضروات على طريقة الأنفاق التي لاقت نجاحاً ملحوظاً، ما شجع المزارعين على تطبيقها.

وتعد طريقة الأنفاق من أنجح طرق زراعة الخضروات التي يعتمد عليها المزارعون في المنطقة، حيث يتم حفر التربة وتنقل إليها شتل الخضروات وتزرع ضمن النفق الذي يغطى بالنايلون، على شكل مستطيل يتراوح طوله من 15 إلى عشرين متراً، وتسقى بالتنقيط بعد إضافة الأسمدة إليها.

الإنتاج المحلي

وبحسب لجنة الزراعة في ناحية تربه سبيه بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالخضروات المسجلة لديهم حوالي4980 دونم.

وأكد دارا بأن الإنتاج المحلي للمزارعين يساعد الأهالي في خفض أسعار الخضروات كما أنه يخفف من أعباء الحصار الناتج عن إغلاق المعابر في مناطق شمال وشرق سوريا".

ولفت دارا بأن هذا الإنتاج لا يسد حاجة الأسواق المحلية بالكامل وذلك لقلة المساحات المزروعة في كافة المناطق رغم خصوبة الأراضي ووفرة المياه والمحروقات، مناشدًا الأهالي بزراعة أراضيهم.

وطالب هيئة الزراعة والاقتصاد في شمال وشرق سوريا بدعم القطاع الزراعي وتوفير مستلزمات المزارعين لإكمال مشاريعهم الزراعية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مراقبة لإتمام الدورات الزراعية ورفد السوق المحلي بالخضروات.

(م ح)

ANHA