خلال استذكار هفرين خلف: هدف الاحتلال ضرب النسيج الاجتماعي السوري

بمناسبة اقتراب الذكرى السنوية لاغتيال الشهيدة هفرين خلف، التي كانت تشغل منصب الأمين العام لحزب سوريا المستقبل، نظم مكتب الحزب في الشدادي اجتماعاً للأهالي.

الاجتماع الذي عُقد في مكتب الحزب بالناحية، حضره العشرات من الأهالي، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

في البداية عُرض سنفزيون تناول حياة هفرين خلف وما قدمته طوال فترة عملها إلى حين استشهادها على يد مرتزقة تركيا.

الإداري في مكتب الحزب التنظيمي لفرع الجزيرة، هجارعبدو، أوضح أن الهدف من الاجتماع وعرض السنفزيون، هو لتوضيح الحقائق لعموم الشعب السوري حول كيفية استهداف المناضلين السياسيين من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.

ولفت عبدو، أن السنفزيون احتوى على كلمات خاصة بالشهيدة هفرين خلف موجهة إلى الحكومة التركية تبين فيها أن الحراك الشعبي في شمال وشرق سوريا حراك يهدف إلى بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية، وليس له أي هدف عدائي مع الحكومة التركية والشعب التركي، ولا تهديد للأمن القومي التركي، بل يسعى إلى نشر السلام في المنطقة برمتها.

ونوه عبدو، أن الدول المعادية وعلى رأسها تركيا خائفة من رابط الأخوة بين الشعوب في منطقة شمال وشرق سوريا, ولذلك تسعى إلى ضرب النسيج السوري المتجانس وخلق فتنة بين عموم المكونات لإيجاد ثغرة لتبرير تدخلاتها وإجرامها، ولضرب مشروع الأمة الديمقراطية الذي تحول إلى نموذج يحتذى به في العالم والشرق الأوسط.

ويذكر أن مرتزقة "أحرار الشرقية" الذين تقودهم تركيا أقدموا في الـ12 من نشرين الأول 2019 على اعتراض سيارة الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل الشهيدة هفرين خلف على الطريق الدولي بين الحسكة وحلب ليتم إعدامها والتمثيل بجثتها برفقة سائقها الخاص.

(ب د/هـ ن)

ANHA