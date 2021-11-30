خلال استذكار الشهداء في عامودا: لنكون لائقين بتضحيات الشهداء علينا السير على خطاهم

وتوافدت أمهات الشهداء إلى مزار الشهيد إسماعيل، وهنّ حاملات صور ووثائق أبنائهم الشهداء، إذ شارك في المراسم إلى جانب أسر الشهداء، حشد من أهالي ناحية عامودا.

والشهداء الـ9 كانوا مقاتلين في صفوف وحدات حماية الشعب، وحدات حماية المرأة، وحركة حرية كردستان وقوات الدفاع الذاتي.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الحرية، ثم قال الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، زيور علي "نستذكر اليوم 9 شهداء، ضحوا بأرواحهم من أجل ثورة الحرية، وشعبهم، في شخصية هؤلاء الشهداء، نستذكر جميع شهداء الحرية وننحني إجلالاً وإكراماً لهم".

وأضاف علي "مهما تحدثنا عن الشهداء لن نستطيع إيفاءهم حقهم، لأن النضال الذي خاضه هؤلاء الشهداء من أجل شعبهم، ضحوا بأرواحهم في سبيل ذلك، ولكي نكون لائقين بتضحياتهم علينا متابعة مسيرة نضالهم".

لتنتهي المراسم بقراءة وثائق الشهداء الـ 9 على الحضور، أعقبها ترديد الشعارات التي تحيّ الشهداء.

(كروب/آ)

ANHA