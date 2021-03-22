خلال عشرة أيام...133 ضربة جوية على مواقع داعش في العراق

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن طائرات التحالف الدولي نفذت في الأيام العشرة الماضية 133 ضربة جوية ضد مواقع مرتزقة داعش في جبال قره جوغ بالموصل شمال العراق، وأكد أن الغارات أسفرت عن مقتل عدد من مرتزقة داعش، وتدمير عشرات المواقع التابعة لهم.

وذكر بيان خلية الإعلام الأمني: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبهدف تجفيف منابع الإرهاب، ودك أوكار عناصر عصابات داعش، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، وبجهود ميدانية من قبل الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذت طائرات التحالف الدولي سلسلة من الضربات الجوية بلغت 133 ضربة في العشرة أيام الماضية في جبال قره جوغ ".

وتابع: "أسفرت الضربات عن تدمير 61 وكرًا و24 كهفًا وقتل عدد من الإرهابيين، وسننشر لاحقًا النتائج الكاملة للعملية، بعد القيام بعملية البحث والتفتيش في المناطق التي شملتها هذه الضربات".

يذكر أنه في الشهرين الماضيين تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية ضد مرتزقة داعش في سوريا والعراق، وذلك بعد تنفيذ داعش عمليات ارهابية في البلدين.

(آ س)