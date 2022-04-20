خلال أسبوعين فقط.. اختطاف 21 مواطناً في عفرين المحتلة

وخلال 15 يوماً المنصرمة، وبحسب مصادر، اختطفت الاستخبارات التركية والمرتزقة التابعين لها 21 مواطناً، بينهم مسنون، وذلك بتهم وحجج واهية، ولا يزال مصير جلهم غير معروف.

ففي يوم الثاني من شهر نيسان الجاري، أقدم مرتزقة الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي على مداهمة منزل كل من عارف نبي داود البالغ من العمر (32 عاماً) ومنزل الموطن أحمد ليلى، القاطنين في حي الأشرفية بمقاطعة عفرين المحتلة واختطافهما، وإلى الآن مصيرهما غير معروف.

وفي الثالث من شهر نيسان الجاري، أفاد مصدر من ناحية شرا بأن مرتزقة الشرطة العسكرية أقدمت على اختطاف المواطن حسن نعسان برازي (23 عاماً) ، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره إلى الآن.

وفي الـ 5 من شهر نيسان الجاري، أفاد مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة، بإقدام مرتزقة الحمزات على اختطاف المواطن يوسف محمود عثمان من أهالي قرية كورزيلة التابعة لناحية شيراوا.

وأضاف المصدر أن المرتزقة أقدموا على اختطاف المواطن يوسف وضربه وتعذيبه بسبب رعيه للأغنام بالقرب من إحدى مقرات المرتزقة.

وفي السياق نفسه أفاد مصدر بإقدام مجموعة من مرتزقة الاحتلال التركي على اختطاف المواطن شكري خليل إبراهيم من أهالي قرية خالطا التابعة لناحية جندريسه، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة ولا يزال مصيره مجهولاً، دون معرفة أسباب اختطافه.

وفي تاريخ 29 آذار المنصرم، أفاد مصدر بأن عناصر من مرتزقة ما تسمى الأمن السياسي أقدموا على اختطاف الموطن محمد معمو (43 عاماً) من أهالي قرية عبالو التابعة لناحية بلبلة، وذلك بتهمة الخروج في نوبات الحراسة الليلية بالقرية قبل شن العدوان.

وبحسب المصدر، فإنه تم اقتياد المواطن محمد معمو، وهو مختار القرية وتم تعيينه من قبل الاحتلال التركي، إلى مقر الأمنية التابع للاستخبارات التركية في مركز مقاطعة عفرين ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن.

وفي قرية كورزيلة التابعة لناحية شيراوا، أفاد مصدر بأن عناصر من مرتزقة الشرطة العسكرية أقدموا على مداهمة القرية واختطفوا المواطن علي مراد بتهم وحجج واهية.

وأضاف المصدر أن المواطن علي كان من المهجرين إبان العدوان، ونزح إلى مدينة حلب قبل أن يعود إلى مقاطعة عفرين في منتصف العام الماضي ليتم اختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة.

وبحسب مصدر من ناحية راجو، أقدم مرتزقة الشرطة العسكرية على اختطاف مواطنين اثنين من أهالي قرية مامولو التابعة للناحية، وهما؛ المواطن حسن محمد عماري (45 عاماً) والمسن صبري يوسف جوالق البالغ من عمر (70 عاماً)، وطلب المرتزقة فدية مالية لقاء إطلاق سراحهما.

كما أقدم مرتزقة فيلق الشام على اختطاف مواطن من أهالي قرية غاوندو ميدانو التابعة لناحية راجو، وهو المواطن لقمان إبراهيم حسن، ولا يزال مصيره مجهولاً.

وبحسب مصدر آخر أقدمت دورية مشتركة تضم الاستخبارات التركية وعناصر من مرتزقة الشرطة العسكرية على اختطاف الشقيقين من أهالي قرية موساكو التابعة لناحية راجو، حسن قره (55 عاماً) والمسن حسين قره البالغ من العمر (62 عاماً) وذلك بتهمة المشاركة في مراسم تشييع الشهداء قبل شن العدوان على المقاطعة.

وفي تاريخ 8 نيسان الجاري، أقدم مرتزقة لواء سمرقند، على اختطاف المواطن محمد خليل نوري (37 عاماً) وهو من أهالي قرية كفر صفرة التابعة لناحية جندريسه، للمرة الثالثة خلال أربعة أعوام، وذلك بتهمة تأديته واجب الدفاع الذاتي قبل شن العدوان التركي على عفرين، حيث اقتيد إلى مقر المحكمة العسكرية في الناحية، ولا يزال مصيره مجهولاً إلى الآن.

وفي 11 نيسان الجاري، أقدم مرتزقة الشرطة العسكرية على اختطاف الشاب محمد شكري شيخ سيدي (28 عاماً) من أهالي قرية شيخوتكو التابعة لناحية موباتو، حيث داهم المرتزقة منزل محمد في القرية وأقدموا على اختطافه بتهمة أدائه واجب الدفاع الذاتي ولا يزال مصيره مجهولاً.

اختطاف أهالي عفرين داخل تركيا

وأقدمت الاستخبارات التركية على اختطاف المواطن محمد منان فايق، من أهالي قرية مسكه التابعة لناحية جندريسه، حيث داهمت عناصر الاستخبارات التركية منزل المواطن محمد في منطقة اسنيورت في مدينة إسطنبول التركية، ومضى على اختطافه أكثر من شهر.

كما أقدمت الاستخبارات التركية خلال الأسبوعين الفائتين، على اختطاف مواطن وأبنائه، وهم؛ الأب عدنان بكر وأبناؤه عامر عدنان بكر ومحمد عدنان بكر، وذلك بتهم وحجج واهية.

كمان أقدمت الاستخبارات التركية على اختطاف مواطنين اثنين من داخل أراضيها، وهما رفعت عليكو وأحمد عصمت عليكو، من أهالي قرية كوندي حسه التابعة لناحية موباتو.

كما أقدمت دورية مشتركة تضم الجندرمة التركية والاستخبارات التركية على اختطاف المواطن مصطفى حسين جاسم (59 عاماً)، حيث داهموا منزله الواقع في مدينة قيصري واختطافه بتهمة التواصل مع أشقائه المهجرين إلى مقاطعة الشهباء.

قطع أكثر من 500 شجرة تتنوع حراجية وأشجار زيتون

وقطع مرتزقة الاحتلال التركي خلال الأسبوعين الفائتين 522 شجرة، ما بين حراجية وأشجار زيتون بغية تحطيبها والتجارة بها.

فبحسب مصادر، أقدم مرتزقة الاحتلال التركي على قطع 35 شجرة زيتون في محيط قرية تل طويل التابعة لمركز مقاطعة عفرين المحتلة، والتي تعود ملكيتها إلى المواطنة الأرملة سهيلة خليل.

كما أقدمت مجموعة من المرتزقة على قطع 12 شجرة لوز بالقرب من الأحراش المحيطة بمقاطعة عفرين والتي تعود ملكيتها إلى المواطن حسين محمد محمد، وهو من أهالي قرية ترندة التابعة لمركز مقاطعة عفرين

كما أقدم مرتزقة العمشات على قطع 100 شجرة حراجية في قرية كاخرة التابعة لناحية موباتو بغية تحطيبها والتجارة بها.

كما أقدم مرتزقة السلطان مراد على قطع 350 شجرة زيتون معمرة في الحقل العائد ملكيته إلى المواطن إبراهيم محمد إيبش، ليتم نقلها إلى مقر المرتزقة في قرية قزل باشة بناحية بلبلة، وعلى الصعيد ذاته أقدم ذات الفصيل على قطع 25 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن جلال عمر في قرية بيلا.

الاستيلاء على ممتلكات المواطنين المهجرين والتجارة بها

وبهدف ترسيخ مخطط التغيير الديمغرافي في المنطقة، ما يعرف بالمكتب الاقتصادي التابع لمرتزقة الجبهة الشامية بتأجير المحال المستولى عليها والعائدة ملكيتها لمهجرين في سوق الهال في حي الأشرفية، وذلك مقابل مبلغ 35 أو 40 دولاراً شهرياً.

كما قالت المصادر إن مرتزقة الشامية يؤجرون أيضاً الأكشاك الموزعة على الجانب الجنوبي على الطريق المؤدي إلى سوق الهال في المنطقة الصناعية بمبلغ 200 ليرة تركية شهرياً. كما يتصرف مرتزقة الشامية بنحو 75 محل تجاري و45 كشكاً تعود ملكيتها لأهالي عفرين.

اغتصاب باسم الزواج

أسلوب جديد يضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي في عفرين، حيث أفاد مصدر بأن متزعماً ضمن مرتزقة الجبهة الشامية ويدعى مصطفى الزهوري والملقب بأبو حسام، أقدم على إجبار امرأة كردية على الزواج منه.

وقام بتهديد المرأة بالسجن بتهمة التواصل مع ذويها القاطنين في المخيمات في مقاطعة الشهباء في حال رفضت الزواج منه.

وكشف المصدر عن اسم المرأة وهي شيرين فوزي عليكو وهي من أهالي قرية كوندي حسي التابعة لناحية موباتو.

(ك)

ANHA