خلال أسبوع.. مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 7 مواطنين في مقاطعة عفرين المحتلة

وحسب مصدر من ناحية شيراوا، فقد اختطف مرتزقة "الشرطة العسكرية" مواطنين اثنين من أهالي قرية باسوطة التابعة للناحية في مقاطعة عفرين، وهما كل من "خليل عبدو محمد (32 عاماً) ومحمود حسين شيخو، حيث اقتادوهما إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهما.

وفي السياق، قال مصدر من ناحيتي جندريسه وماباتا، إن مرتزقة "الشرطة المدنية" اختطفوا 4 مواطنين من أهالي الناحيتين، وهم "عبد العزيز بطال" و"علي عبدو زياد" و"جمعة أحمد علي" من أهالي قرية كوران التابعة لناحية جندريسه، والمواطن "أحمد حنان رشو" الملقب "أبو دليل" من أهالي قرية " شيخوتكا " التابعة لناحية ماباتا، واقتادوهم إلى جهة مجهولة ولايزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.

من جانب آخر، قال مصدر، إن مرتزقة "الجبهة الشامية" اختطفوا مواطناً من ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز مقاطعة عفرين المحتلة، أثناء توجهه إلى مدينة إعزاز لزيارة طبيبه وهو "جهاد حنيف" من أهالي قرية "ديكمداش" التابعة لناحية شرا المحتلة.

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ANHA