خلال أقل من 20 ساعة استهداف 43 موقعاً من قبل دولة الاحتلال التركي

تستمر هجمات دولة الاحتلال التركي التي امتدت منذ الليلة الماضية من الشهباء إلى دير الزور. في الهجمات تم مرة أخرى استهداف المراكز الطبية، مراكز التعليم، الكهرباء و منشآت النفط والقرى والأرياف.

الهجمات التي شنها الاحتلال التركي خلال أقل من 20 ساعة كالتالي:

* قصف جيش دولة الاحتلال التركي قرية شيخ عيسى التابعة لناحية تل رفعت بمنطقة الشهباء بالأسلحة الثقيلة.

* تم قصف قريتي سليم وكولتب في ريفي كوباني الشرقي والغربي.

* قصف قرية بينه التابعة لناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة بشكل عنيف.

* قصف قريتي وحشية وحربل في مقاطعة الشهباء.

* قصف جيش الاحتلال التركي قريتي محسنلي وهوشرية الواقعتين شمال مدينة منبج.

* قصفت دولة الاحتلال التركي قاعدة مشتركة لوحدات مكافحة الإرهاب YAT وقوات التحالف الدولي شمال مدينة الحسكة. وبحسب المعلومات أسفر الهجوم عن استشهاد مقاتلين من وحدات مكافحة الإرهاب وإصابة 3 آخرين بينهم قيادي حالة اثنين منهم حرجة.

* قصف مطار منغ في مقاطعة الشهباء وقريتي علقمية وكفر أنطون التابعتين لناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة بالأسلحة الثقيلة.

* استهدفت مسيرة تابعة لجيش الاحتلال التركي قرية العوجة الواقعة جنوب غرب ناحية تل تمر بـ 3 غارات.

* إصابة عنصر من قوات حكومة دمشق كان متواجداً في نقطته بالقرب من معبر نصيبين الحدودي بين روج آفا وباكور كردستان برصاص جنود جيش الاحتلال التركي.

* قصفت مسيرات الاحتلال التركي قرية كرداهول الواقعة جنوب غرب ناحية تربه سبيه.

* قصف الاحتلال موقعاً نفطياً بالقرب من القرية يقع ضمن حقل العودة النفطي.

* قصف قرية سفتك الواقعة غرب مدينة كوباني وقرية قرموغ الواقعة شرقها بشكل عنيف.

* استهداف المركز الصحي في قرية قرموغ التابعة لكوباني.

* قصف قرى زور مغار، زيارة وجارقلي الواقعة غرب مدينة كوباني.

* استهداف قرية تل زيوان الواقعة شرق مدينة قامشلو بالقذائف.

* قصفت طائرات الاحتلال التركي موقعاً للنفط يقع عند المدخل الغربي لمدينة تربه سبيه أكثر من 3 مرات.

* قصفت المسيرات قرية كرداهول بالقرب من ناحية تربه سبيه.

* قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي أكثر من 5 مرات قرية مكمن التابعة لمنطقة دير الزور والتي تبعد عن الحدود مسافة 70 كم.

* قصفت دولة الاحتلال التركي مدرسة قرية كوران الواقعة شرق مدينة كوباني.

* قصفت دولة الاحتلال التركي نقطة لقوات حكومة دمشق تقع في قرية سفتك غرب مدينة كوباني.

* تم قصف قرى تل الورد وربيعة ومحرملة التابعة لناحية زركان بمقاطعة الحسكة.

* قصفت الطائرات الحربية التركية قرى تل اللبن وكوزلية وقرية تل الطويل الآشورية التابعة لناحية تل تمر.

* استهدفت المسيرات التركية مفرق علي فرو في قامشلو.

* قصف جيش الاحتلال قرى تات مراش وكفر انطون وإرشادية التابعة لناحية شرا بمقاطعة عفرين وأدى القصف إلى فقدان عنصر من قوات حكومة دمشق لحياته.

* قصف محيط قرية دكري وقريتي روتان وكركي شامو السريانيتين والواقعة شمال غرب ناحية تربه سبيه.

* قصف قرى تل الورد وربيعة ومحرملة التابعة لناحية زركان بالمدفعية.

* قصفت طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال التركي موقعاً نفطياً شرق مدينة تربه سبيه بالقرب من طريق قرية مزكفت.

* قصف قرية احرص التابعة لمقاطعة الشهباء وقرية علقمية التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة.

ANHA