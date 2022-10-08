خلال أمسية شعرية...شعراء سري كانيه يستذكرون مدينتهم

نظم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة في مدينة الحسكة، أمسية شعرية، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لاحتلال مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، تحت عنوان " نحن عائدون"، وذلك في حديقة القراءة في مركز مدينة الحسكة.

بدأت الأمسية الشعرية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، بحضور عدد من الشعراء المنحدرين من مدينة سري كانيه المحتلة، وأعضاء من لجنة مهجري سري كانيه وعدد من المثقفين.

بدأت الأمسية بكلمة باسم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة ألقاها محمد بشير رحب في بدايتها بالحضور. كما استنكر الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته".

وأضاف " لدينا آمال كبيرة بالعودة الآمنة إلى مناطقنا وتحريرها من الاحتلال وإرهابه، ونحن بدورنا كاتحاد للمثقفين سنبذل كل جهدنا ونذخر كل طاقتنا، لنشارك الجميع لتأمين العودة الآمنة لتلك المناطق".

ومن جانبه شكر محمود جميل باسم لجنة مهجري سري كانيه القائمين على الفعالية، والشعراء المشاركين الذين "يشاركون أهالي سري كانيه آلامهم من خلال قصائدهم".

واستمرت الأمسية عرض سنفزيوني قصير عن تاريخ مدينة سري كانيه.

ومن ثم ألقى كل من الشعراء عيسى خلو، مصطفى سينو، لقمان عبد الرحمن، هوزان كركوندي، وآناهيتا سينو، قصائد باللغتين الكردية والعربية تناولت مواضيع تتعلق برفض الاحتلال والتأكيد على المقاومة والعودة.

(د أ/ك)

ANHA