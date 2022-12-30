جاء ذلك خلال خبر نشره المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم، على موقعه الرسمي.

وجاء في الخبر: "لليوم الثاني على التوالي، تواصل قواتنا بمشاركة قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا وقوّات التحالف الدولي عمليات "صاعقة الجزيرة" لتعقب وملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في منطقتي الهول وتل حميس، وضمن ذلك، ألقت القوات المشتركة القبض على 52 مرتزقاً من داعش وميسري عملياته الإرهابية كانوا يحتمون في المناطق السكنية ومزارع الأهالي.

القوّات المشتركة انطلقت من تسعة محاور، حيث اتسعت رقعة عمليات التمشيط والمداهمات بعد محاولة بعض عناصر الخلايا الإرهابية الضغط على الأهالي لتأمين مخرج للهروب، إلا أن عمليات المداهمة الاستباقية والمباغتة التي نفذتها القوّات أفشلت جميع محاولات العناصر الإرهابية بالاختفاء، وفرضت عليهم الاستسلام.

وخلال عمليات التحقيق الأولية، اعترف المرتزقة بانخراطهم في العديد من العمليات الإرهابية وتوفير الموارد المادية والتسليح لخلايا التنظيم الإرهابي، فيما كان عدد منهم يستعدون للقيام بعمليات إرهابية خلال عطلة عيد رأس السنة الميلادية.

وبسبب اكتظاظ المنطقة بالسكان واستغلال خلايا التنظيم الظروف الإنسانية وتهديد السكان، تكلفت قواتنا وقتاً إضافياً للقبض عليها، حيث ستواصل القوّات كفاحها لتجفيف البؤر الإرهابية في المنطقة وتدمير أوكارها، وتثبيت الأمن في الأماكن التي يشتبه بوجود الخلايا الإرهابية فيها".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أطلقت يوم أمس الخميس، عملية "صاعقة الجزيرة" لتعقب خلايا مرتزقة داعش في منطقة الهول وتل حميس، وأكدت أن "هذه العملية التي تأتي في سياق الضرورة القصوى، وانتقاماً لشهدائنا في الرقة، وأنها ستكون فاتحة العمليات ضد التنظيم الإرهابي للعام المقبل 2023".

(ف)