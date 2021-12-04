خلال اليوم الـ 61 من اعتصام سيمالكا: ستهزم الخيانة وتنتصر الحرية

وتستمر فعالية الاعتصام في المعبر الحدودي الفاصل بين روج آفا وباشور، في يومها الـ61 للمطالبة بجثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي اللذين استشهدا في كمين نصبه مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني في خليفان في آب الماضي.

وتستمر الوفود من مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومكونات المنطقة، بالتوافد كل يوم إلى خيمة الاعتصام تعبيراً عن دعمهم للفعالية، وفي هذا السياق توافد اليوم السبت، العشرات من أعضاء لجنة الصحة في إقليم الجزيرة إلى خيمة الاعتصام، مرددين شعارات "الموت للخيانة".

وتوجه الوفد إلى المعبر الحدودي الفاصل بين أرضي روج آفا وباشور، ومن هناك أدلى ببيان إلى الرأي العام، قرأته الرئيسة المشتركة للجنة الصحة في إقليم الجزيرة، إقبال صالح.

"الخيانة ستهزم"

وجاء في البيان: "الشهداء قادة النصر الذين ينيرون دربنا، ولن نتخلى عن آمالهم في تحقيق النصر"، مندداً بإصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني في رفض تسليم جثامين الشهداء.

ودعا البيان إلى تسليم الجثامين بشكل فوري إلى ذويهم، مضيفاً "مصرون على استلام جثامين شهدائنا، وسنناضل بلا هوادة حتى تسلّمها، وندعو إلى وحدة الشعوب في مواجهة هذه الخيانة، وستهزم الخيانة وتنتصر الحرية".

لينتهي البيان بإطلاق الشعارات من قبيل "الشهداء أحياء لا يموتون" و "الموت للخيانة"، ليتجه بعدها الوفد إلى خيمة الاعتصام المنصوبة.

والجدير بالذكر أن أمهات السلام توجهن، خلال الساعات القليلة الماضية إلى معبر فيش خابور، لتسليم رسالة إلى حكومة باشور (جنوب كردستان)، إلا أن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني رفضت استلام الرسالة.

(س ر)

ANHA