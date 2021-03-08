خلال اليوم العالمي للمرأة.. مُهجّرات سري كانيه: مطلبنا الأول هو العودة

ويصادف الـ 8 من آذار هذا العام، الذكرى السنوية العاشرة بعد المئة لليوم العالمي للمرأة.

وبهذه المناسبة التقت وكالتنا نسوة مهجرات من سري كانيه المحتلة، والقاطنات في مخيم واشو كاني الواقع على بعد 12 كم غرب مركز مدينة الحسكة.

'تاريخ نضال قامت به المرأة'

وقالت صباح جمعة، مُهجّرة من سري كانيه وقاطنة في مخيم واشو كاني، في مستهل حديثها لوكالتنا: "الثامن من آذار يوم مقدس بالنسبة لجميع نساء العالم، لأنه تاريخ مقاومة ونضال قامت به المرأة، على الرغم من الجرائم المرتكبة بحقها".

وأضافت "إن جرائم المحتل التركي ومرتزقته من ما يسمون "الجيش الوطني السوري" من قتل واغتصاب واختطاف في المدن المحتلة كـ (سري كانيه وعفرين وكري سبي) هي من أجل إفشال ثورة المرأة الحرة".

معزية ذلك إلى "أن ثورة شمال وشرق سوريا بدأت بالمرأة"، وشددت على هدفهم في ذلك "لم ولن يتحقق".

واختتمت صباح جمعة حديثها بالقول: "نبارك اليوم العالمي للمرأة على كافة النساء ونخص بالذكر المقاتلات اللواتي يحاربن المرتزقة ويضحين بأروحهن في سبيل تحرر المرأة من الظلم والاضطهاد".

'مطلبنا الأول هو العودة'

ومن جانبها، قالت سارة محمد مُهجّرة من سري كانيه وقاطنة في مخيم واشو كاني أيضًا لوكالتنا: "إن مطلبنا الأول هو العودة إلى أرضنا بعد تحريرها من المرتزقة".

وتابعت قائلة: "نأمل من جميع النساء أن يحققن أهدافهن وآمالهن في الحصول على حقوقهن، وأن يكون له دور بارز في المجتمع".

'جرائم الاحتلال تزيدنا إصرارًا على المقاومة'

وبيّنت سارة محمد أن من واجب جميع النساء المُهجّرات العمل والتقدم أكثر، وأضافت مؤكدة: "فتهجيرنا الآن من ديارنا وجرائم الاحتلال التركي بحقنا لن تكسر من عزيمتنا، على العكس، فإن ذلك يزيدنا إصرارًا على المقاومة والعودة بعد طرد المحتل التركي ومرتزقته".

واختتمت سارة محمد حديثها بالقول: "المقاومة العظمية التي أبدتها وتبديها نساء سري كانيه في مخيم واشو كاني ومخيم سري كانيه سيكتب عنها التاريخ".

(س ر)

ANHA