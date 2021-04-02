خلال الشهر الجاري.. مجلس الأمن الدولي يبحث نزاعات الشرق الأوسط

وقال مندوب فيتنام لدى الأمم المتحدة دانغ دين قوي، الذي يترأس مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، يوم الخميس، إن المجلس "سيعقد هذا الشهر 25 اجتماعًا، بينها عدد من الجلسات المفتوحة، والمناقشات الأولى ستجري في 8 من نيسان/ أبريل وهي ستكون حول نزع الألغام".

وفي 22 من نيسان/ أبريل ستجري مناقشة حول تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بمشاركة ممثلي إسرائيل وفلسطين.

وأضاف الدبلوماسي أن المجلس سيبحث إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية يوم 6 نيسان/ أبريل، والتسوية السياسية في سوريا يوم 28 نيسان/ أبريل إلى جانب مناقشته النزاع في اليمن يوم 15 نيسان/ أبريل.

وعلى صعيد الوضع في ميانمار، قال الدبلوماسي الفيتنامي إن مجلس الأمن يتابعه باهتمام، وستكون هناك جلسة واحدة حول هذا الموضوع يوم 9 نيسان/ أبريل.

(د ع)