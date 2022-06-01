خلال المسيرة الراجلة.. دعوات للشبيبة الكردستانية للوقوف ضد هجمات الإبادة والاحتلال

تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي على كردستان بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، ودعماً للمقاومة التاريخية لمقاتلات ومقاتلي الكريلا ضد هجمات الإبادة، انطلقت الإثنين، المسيرة الراجلة لحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة من مدينة قامشلو باتجاه ناحية ديرك التابعتين لمقاطعة قامشلو.

يشارك في المسيرة الراجلة التي انطلقت تحت شعار "ضد الخيانة والاحتلال هلموا لمعركة الحرية"، المئات من عضوات وأعضاء اتحادات وحركات وتنظيمات ومؤسسات الشبيبة في شمال وشرق سوريا، حيث من المقرر أن تستمر ثلاثة أيام على التوالي.

على هامش المسيرة، استطلعت وكالتنا آراء الشبيبة المشاركين فيها، والذين أشادوا بمقاومة الكريلا ضد هجمات الإبادة على شعوب كردستان.

الشبيبة السريانية تدعم مقاومة الكريلا

الرئيس المشترك لاتحاد الشبيبة السريانية التقدمية في سوريا، صبحي ملكي، لفت الانتباه إلى أهداف مسيرتهم الراجلة، قائلاً: "مسيرتنا تأتي في سياق ردود فعل الشبيبة ضد سياسات وهجمات دولة الاحتلال التركي، ودعم مقاومة مقاتلات ومقاتلي الكريلا التي تضحي بأغلى ما لديها لتقاوم ضد الدولة الفاشية التركية التي تعتبر وريثة الدولة العثمانية".

صبحي ملكي نوّه إلى الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي بحق شعوب الشرق الأوسط عبر التاريخ، وقال: "ارتكبت دولة الاحتلال التركي العديد من المجازر بحق جميع الشعوب، وبالأخص الشعب السرياني والأرمني، ومجزرة سيفو عام 1915 هي خير مثال على ذلك".

أكد ملكي أنهم مستعدون دائماً للمقاومة ضد هجمات دولة الاحتلال التركي التي تستهدف المشروع الديمقراطي في المنطقة، معبراً عن دعمه كشبيبة سريانية لمقاومة الكريلا، وأضاف: "دولة الاحتلال التركي تمارس سياسات الإبادة بحق الشعوب".

نحن واثقات من مقاومتهن

أما عضوة اتحاد المرأة الشابة، شيرين أحمد، فأكدت على مواصلة فعالياتهن لدعم مقاومة مقاتلات ومقاتلي الكريلا ضد هجمات الإبادة التي يشنها الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقالت: "سندعم مقاومتهم دائماً إلى أن يحققوا النصر مرة أخرى".

وحيّت شيرين أحمد مقاومة مقاتلات وحدات المرأة الحرة - ستار ضد جيش الاحتلال التركي، وتابعت: "نحن واثقات من انتصار مقاومتهن ضد الاحتلال والخيانة".

من جانبه، سلط الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في منبج، ناصر حميدي، الضوء على المقاومة التاريخية التي تبديها مقاتلات ومقاتلي الكريلا ضد جميع هجمات الإبادة التي تطال الشعوب، موضحاً: "تناضل قوات الكريلا من أجل تحرير الشرق الأوسط عامة دون تفرقة بين المكونات".

وأضاف: "تحتضن جبال كردستان مقاتلي الحرية الذين يناضلون بشكل متواصل لحماية المجتمع من هجمات دولة الاحتلال التركي، وبذلك نحن الشبيبة الثورية نؤكد أننا سنكون دائماً يداً بيد إلى جانب مقاومة هذه الجبال".

ناصر حميدي دعا في ختام حديثه، جميع الشبيبة في كردستان "إلى التضامن ضد هجمات دولة الاحتلال التركي التي تهدف إلى ضرب مشروع الأمة الديمقراطية في كردستان من خلال هجماتها على شنكال وصولاً إلى مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا".

(ك)

ANHA