خلال الكلمات.. منبج كانت ولازالت رائدة على مستوى سوريا في تطبيق مشروع أخوة الشعوب

وتستمر فعاليات المهرجان الرياضي الثالث في مدينة منبج وريفها الذي انطلق، صباح اليوم، تحت شعار "الرياضة دليل على رقي الشعوب" بمناسبة السنوية الرابعة لتأسيس الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج.

وبدأت مراسم الاحتفال بوقوف الحضور دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة ترحيبية باسم اتحاد الرياضي من قبل الرئيس المشترك للاتحاد الرياضي، ناصر العلي، وقال فيها "نقف أمامكم اليوم على هذه الأرض التي تحررت بفضل دماء الشهداء والشهيدات، ونهنئ أهالي منبج بمكوناتها بهذه المناسبة".

بعدها، ألقيت كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس التنفيذي نزيفة خلو وهنأت بدورها السنوية الرابعة لتأسيس الإدارة على أهالي منبج والقوات العسكرية التي كان لها الفضل الكبير في تحرير المدينة.

وأضافت "الإدارة في منبج قدمت كافة الخدمات وبذلت كل جهودها في سبيل تأمين متطلبات الأهالي بإمكاناتها المحدودة، وفتحت الباب أمام كافة مكونات منبج للمشاركة في الإدارة من العرب، والشركس، والكرد التركمان إلى هذه اللحظة.

بدوره، بارك فاروق الماشي الرئيس المشترك للجنة شؤون الاجتماعية والعمل في شمال شرق سوريا خلال كلمته باسم الإدارة الذاتية، تأسيس الإدارة وقال إن منبج كانت ولازالت رائدة على مستوى سوريا في تطبيق مشروع أخوة الشعوب والتعايش المشترك.

وأضاف: الإدارة في منبج حققت العديد من الإنجازات والانتصارات بفضل أهلها والقوات العسكرية.

'على الشعب التكاتف لحماية منبج من الهجمات'

فيما قال رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان، في كلمته: "تحية لكل أبناء سوريا المستقبل، كل عام وإدارة منبج بخير، بعد مرور 4 سنوات من العطاء لابد من وجود نواقص وعلينا أن نكملها نحن أنباء سوريا".

وأشار القفطان "تدخلت كافة القوة الدولية والإقليمية في سوريا وعلى رأسها، الدولة التركية وعملت على زج أبناء الشعب السوري في حروب عبر مرتزقتها".

وجاء في كلمة الناطق الرسمي باسم مجلس منبج العسكري شرفان درويش "لم نكن دعاة الحرب يومًا، بل كنا دعاة سلام نعيش بحرية وسلام، وبعد مرور هذه السنوات نؤكد مجدّدًا حماية الشعب دون تفرقة".

وحث شرفان درويش خلال حديثه الشعب على التكاتف لحماية منبج من التهديدات والهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته.

هذا وتستمر فعاليات المهرجان بعروض "تايكواندو" من قبل لاتحاد الرياضي في منبج، وفقرات الدبكة الشعبية من قبل فرقة جان فيدا للدبكة.

(كروب/س و)

ANHA