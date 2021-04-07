خلال الحوار الاستراتيجي.. واشنطن تتعهد بسحب عدد مهم من قواتها من العراق

وجددت واشنطن وبغداد في بيان مشترك، تأكيدها على احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه.

كما أكد الطرفان على أهمية شراكتهما الاقتصادية المتينة، وجددا نيتهما على مواصلة التنسيق والتعاون الأمني.

وناقشا أفضل السبل لفرض الحكومة العراقية أدوات تحمي المتظاهرين.

كذلك أعلنت واشنطن عن عزمها تقديم الدعم الكامل للعراق في توفير حلول دائمة للنازحين.

إلى ذلك، أشار البيان إلى أن القوات الأميركية المتبقية في العراق موجودة بدعوة من بغداد لدعم الأمن العراقي، مشيراً إلى تحوّل مهمتها مع قوات التحالف إلى مهام تدريبية.

بدوره، أكد العراق على التزامه بحماية أفراد التحالف الدولي ومنشآته.

وأعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، تعهد الجانب الأمريكي بسحب عدد مهم من قواته من العراق، مؤكداً الاتفاق على عدم وجود قواعد أجنبية في البلاد.

وقال الأعرجي بحسب وكالة الأنباء العراقية، إن "الجانب الأمريكي تعهد بسحب عدد مهم من قواته من العراق، وتحدثنا خلال الحوار عن التقدم الذي أحرزته قواتنا في مكافحة الإرهاب".

وأضاف "اتفقنا على تولي قواتنا الأمنية مهمة محاربة داعش"، مشيراً إلى أن "العراق أكد على حماية الكوادر الأجنبية واتفق الطرفان على عدم وجود قواعد أجنبية في العراق

(ي ح)