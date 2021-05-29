خلال الأيام القليلة القادمة تفعيل مشفى هجين العام

وأطلقت الإدارة الذاتية مشروع إعادة تأهيل مشفى هجين العام في الـ 12 من تشرين الأول من العام المنصرم، وهي الآن تضع اللمسات الأخيرة عليه، بعد تعرضه لدمار شبه كامل في البنية التحتية أثناء سيطرة مرتزقة داعش على البلدة.

ويعد المشروع خطوة إنسانية ومن أهم المشاريع الصحية في دير الزور، كونه مشروعاً حيوياً يخفف الأعباء الاقتصادية عن الأهالي بسبب غلاء المعاينات في العيادات الخاصة.

وأنشئ مشفى هجين العام عام 2002 بأعلى المواصفات التقنية والفنية العالمية وتم تجهيزه بتجهيزات طبية عالية بمنحة من الحكومة اليابانية، وخدم أغلب ريف دير الزور الشرقي غرب النهر وشرقه.

ويعتبر مشفى هجين العام الثاني من نوعه بعد مشفى الفرات العام في بلدة أبو حمام؛ حيث يقدم خدمات صحية لأكثر من 350 ألف نسمة ويوفر على الأهالي عناء السفر إلى أماكن أخرى لتلقي العلاج، وتبلغ المساحة الإجمالية لبناء المشفى 1500 متر مربع.

وفي صدد إعادة التأهيل، أجرت وكالتنا لقاء مع إدارية لجنة الصحة في ريف دير الزور الشرقي، مريم العوض، التي تحدثت عن انطلاقة مشروع إعادة تأهيل مشفى هجين العام، مبينة أنها بدأت بتاريخ 12 تشرين الأول 2020، وقالت إن أعمال إعادة التأهيل استمرت 100 يوم للأعمال المدنية و60 يوماً للأعمال الميكانيكية.

وأوضحت أن العمل بدأ في المراحل الأولى بإزالة المخلفات الحربية من المشفى، وذلك عن طريق فريق متخصص وإزالة الأجزاء المتضررة من المبنى وترحيلها خارج موقع العمل.

ثانيًا بدء الأعمال المدنية من بيتون مسلح، بلوك مفرغ، زريقة إسمنتية ومن ثم الانتقال إلى التمديدات الصحية والكهربائية، بعدها بدأ العمل بتركيب مصاعد كهربائية، شبكة إطفاء الحرائق، التدفئة والتبريد المركزي، شبكة الغازات الطبية، مقسم الاتصالات الالكتروني.

وأفادت مريم العوض أنه "رغم المعوقات والظروف الصعبة خلال مراحل العمل، ومنها تأخر وصول معظم المواد والتأثر بجائحة كورونا تم الانتهاء من الأعمال بتاريخ 10 أيار 2021".

والجدير بالذكر أن بناء المشفى بات جاهزًا وبانتظار المعدات الطبية والأجهزة والكادر التمريضي ليتم تفعيله خلال الأيام القليلة القادمة.

(ف ع/س ر)

ANHA