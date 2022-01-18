خلال الاجتماعات الجماهيرية.. الإدارة الذاتية تتعهد بتلبية كافة مطالب الأهالي حسب الإمكانات المتاحة

ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة مع الأهالي لمناقشة الوضع الخدمي والاستماع إلى آراء ومتطلبات الأهالي، عقدت الإدارة اليوم اجتماعاً جماهيرياً لأهالي ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، وذلك في الملعب البلدي بالناحية.

وحضر الاجتماع كل من الرئيس المشترك لهيئة البلديات في إقليم الجزيرة سليمان عرب، والرئيس المشترك لمجلس مقاطعة قامشلو أفرام إسحاق، والرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة هدية علي، والرئيسة المشتركة لهيئة الطاقة والاتصالات في إقليم الجزيرة آهين سويد.

الاجتماع بداً بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه قراءة التقرير السنوي لهيئات الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، ومن ثم تم النقاش عليه من قبل الأهالي، حيث توجهوا بالشكر للإدارة على عملها في سبيل تأمين كافة الاحتياجات للمواطنين، وطالبوا بتحسين الوضع الخدمي في المنطقة ودعم القطاع الزراعي بشكل أكبر.

وبدورها تعهدت الإدارة الذاتية بتلبية كافة المطالب والاحتياجات الخدمية للأهالي حسب الإمكانات الموجودة، وأكدت على وجود مساعي لتحسين القطاع الصناعي في المنطقة.

عامودا

أما في ناحية عامودا، فقد عقدت الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة اجتماعاً جماهيرياً لأهالي الناحية، وذلك في صالة كرم.

وحضر الاجتماع ممثلون عن المجلس التنفيذي، وهيئة الاقتصاد والزراعة، وهيئة الطاقة والاتصالات وهيئة الصحة للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، والرئيسة المشتركة لمجلس ناحية عامودا، نوروز علي، والعشرات من أهالي الناحية والقرى التابعة لها.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، من ثم قراءة التقرير السنوي لهيئات الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة من قبل الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في إقليم الجزيرة، محمد عبود، ليتم النقاش عليه من قبل الأهالي، والذين سلطوا الضوء على الإنجازات التي حققتها الإدارة الذاتية منذ تأسيسها، كما طالبوا بتحسين جودة الخبز.

وفي السياق ذاته، أوضح نائب هيئة الصحة للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، يوسف أحمد لوكالتنا، أنهم يناقشون خلال الاجتماعات الجماهيرية مع الأهالي المشاريع التي نفذتها الإدارة الذاتية خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة التي ستنفذها خلال العام الجاري من الناحية الخدمية، والاجتماعية، والصحية وغيرها.

وأكد يوسف أحمد: "فيما نناقش أيضاً الصعوبات التي تواجهها الإدارة الذاتية في تأمين المستلزمات الضرورية للمواطنين، والاستماع إلى مقترحات الأهالي لوضعها ضمن مشاريع الإدارة خلال العام الجاري 2022".

(كروب/آ)

ANHA