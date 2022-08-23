خلال اجتماع...وجهاء عشائر عربية يعربون عن ثقتهم بالإدارة الذاتية ويرونها مشروعاً يلبي تطلعاتهم

اجتمع اليوم مجلس مقاطعة الحسكة مع شيوخ ووجهاء العشائر العربية في المنطقة الجنوبية للحسكة، بهدف شرح آخر التطورات السياسية، والعسكرية التي تشهدها المنطقة والبلاد، والاستماع إلى آراء واقتراحات الوجهاء والشيوخ لخدمة المنطقة وحمايتها من الاستغلال.

وحضر الاجتماع الذي عقد في ناحية الشدادي كل من "الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة خبات سليمان، عضو المجلس التشريعي في الإدارة الذاتية ميزر السلطان، ومستشارة الرئاسة المشتركة لمجلس المقاطعة فيدان سيدو"، إلى جانب شيوخ ووجهاء المنطقة الجنوبية للحسكة ممثلين عن كافة العشائر.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم شرحت مستشارة الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة فيدان سيدو آخر التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، وبينت الدور الذي تلعبه دولة الاحتلال التركي وسعيها المستمر للقضاء على الإدارة الذاتية من خلال خطط تقاربها من الحكومة السورية.

وعن أهمية الاجتماع ومخرجاته، على هامش الاجتماع، قال الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة خبات سليمان لوكالتنا: "الهدف الرئيس من عقد الاجتماع هو شرح الواقع السياسي وشرح المستجدات في مناطق شمال وشرق سوريا وشرح مفصل للتهديدات التركية والضغوطات التي تقوم بها حكومة دمشق على الإدارة الذاتية، وللاطلاع على الأسباب والمعوقات التي تواجه القطاع الخدمي والصحي في المنطقة".

وأضاف سليمان: "تم الاستماع للوجهاء والشيوخ والاطلاع على المقترحات لتحسين الواقع الخدمي وحول كيفية القضاء على المستغلين في بعض مؤسسات الناحية بشكل تام من خلال إجراء تغييرات إدارية لبعض المؤسسات في المناطق الجنوبية".

هذا وانتهى الاجتماع بوعود قطعت من قبل مجلس مقاطعة الحسكة لحل مشاكل ومعاناة الأهالي في المنطقة الجنوبية للحسكة، من خلال تدارك النواقص في قطاع الصحة والقطاعات الخدمية كالمياه والبلدية وإعادة هيكلة بعض المؤسسات والمجالس في النواحي والبلدات".

وكذلك بتثمين الوجهاء والشيوخ جهود الإدارة الذاتية المبذولة لخدمة المنطقة، والتأكيد على ثقتهم بالإدارة الذاتية التي باتت المشروع الوحيد الذي يلبي تطلعات شعوب المنطقة في بناء مستقبل حقيقي لأبنائها بعيداً عن الأنظمة الدكتاتورية والطائفية.

(ب د/أم)

ANHA