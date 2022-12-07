خلال اجتماع: شهداء مجزرة تقل بقل يمثلون نهج الحرية لكل السوريين

عقد مجلس ناحية ديرك، اليوم الأربعاء، اجتماعاً حضره العشرات من أعضاء وإداريي مؤسسات الإدارة الذاتية في ديرك (بلدية الشعب ومركز دجلة للثقافة والفن، ودائرة المياه والكهرباء والمحروقات وغيرها من المراكز الخدمية في ديرك)، وذلك في مركز دجلة للثقافة والفن في ديرك.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو المجلس، محمد علي، كلمة أشار فيها إلى مقاومة شهداء مجزرة تقل بقل، وقال: "شهداء المجزرة عززوا في أنفسهم روح المقاومة والنضال والحرية والدفاع عن الإنسانية".

وتابع علي "إن مقاومتهم خلقت مسيرة نضالية أخرى في شمال وشرق سوريا أمام مخططات المحتل التركي"، وأشار إلى أنهم "مثلوا نهج الحرية لكافة السوريين".

وأضاف علي "إن مخططات الاحتلال التركي قد فشلت من خلال إصرار شعبنا الذي اختار نهج الدفاع والتصدي لكافة هجمات الاحتلال التركي".

واختتم عضو مجلس ناحية ديرك محمد علي الاجتماع بالقول "يجب أن يكون نهج ومقاومة الشهداء وفلسفة الأمة الديمقراطية التي نستمدها من القائد أوجلان، أولوية لنا في تنظيمنا ومسيرتنا النضالية".

(ك ع/ ل م)

ANHA