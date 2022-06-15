خلال اجتماع.. وجهاء عفرين والشهباء يخرجون بجملة توصيات لمواجهة تهديدات الاحتلال التركي

وبدأ الاجتماع الذي عقد في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقى عضو مجلس عشائر إقليم عفرين علي محمود كلمة عن أسباب انعقاد هذا الاجتماع، في ظل التهديدات التركية للمنطقة، وضرورة الخروج بتوصيات حول آلية صد الهجمات.

وناقش المشاركون في الاجتماع جملة مواضيع منها التاريخ الاحتلالي للدولة التركية منذ العهد العثماني. وكذلك سياسات الدولة التركية وتدخلها في الأزمة السورية وتغيير مسار الثورة، وتشكيل ودعم المجموعات المرتزقة واحتلال الأراضي السورية.

كما شدد المشاركون على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي في المناطق المحتلة، وبشكل خاص في عفرين، بما فيها عمليات التغيير الديمغرافي.

وبعد مناقشات مستفيضة خرج المجتمعون بجملة توصيات، منها:

دعوة الشعب السوري بكافة أطيافه وممثليه بمختلف توجهاتهم لإبداء الحس بالمسؤولية الوطنية فوق أي اعتبار سياسة أخرى وقبول مبدأ الحوار الوطني كمدخل أساسي لمعالجة مختلف جوانب الأزمة السورية والحفاظ على وحدة سورية. الشعب السوري هو الوحيد الذي يملك القرار والحق في إدارة مناطقه والسوريون هم الأصحاب الحقيقيون للمنطقة وعليهم الوقوف في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته. جامعة الدولة العربية ومجلس التعاون الخليجي مدعوان لمساندة السوريين في حربهم ضد الإرهاب ورفض الاحتلال التركي. دعم التظاهرات والتحركات التي تحرج في المناطق المحتلة ضد الاحتلال التركي ومرتزقته بكافة السبل على جميع القوى الدولية عدم الرضوخ لمطالب الدولة التركية لأنها تسببت بهجرة الملايين من سكان المنطقة وستؤدي إلى إجهاض كل المساعي والمبادرات الرامية للتوصل إلى حل سياسي وفق القرارات والمرجعيات الأممية. على العالم أن يدرك بأنه إذا لم تكف الدولة التركية عن سياساتها في الشمال السوري والمنطقة فسوف تتحول المنطقة إلى منبع للإرهاب وقنابل موقوتة تهدد الأمن والسلم الدوليين. ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التعامل بجدية مع التهديدات التركية والتدخل السريع وإبداء مواقف جدية لإنقاذ ما تبقى من آمال لدى السوريين في التوصل إلى حل سلمي. تشكيل مقاومة شعبية من أبناء الأطياف السورية ضد الاحتلال التركي وكافة الاحتلالات. رفع سوية الإعلام الوطني الجاد لكشف الحقائق للرد على التجاوزات الإعلامية المغرضة. تفعيل الدبلوماسية المجتمعية لكافة أطياف المجتمع. التمسك بالهوية الوطنية وإعادة كل المهجرين إلى مناطقهم.

(ك)

ANHA