خلال اجتماع.. مؤتمر ستار في حلب يناقش مخرجات مؤتمره التاسع

نظم مؤتمر ستار اجتماعاً بمشاركة ممثلات وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية والكومينات والمجالس، في قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، لمناقشة مخرجات المؤتمر التاسع لمؤتمر ستار.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت عضوة منسقية مؤتمر ستار في حلب، آمنة خضرو، توجيهات القائد عبد الله أوجلان بخصوص نضال المرأة.

ليعرض بعدها سنفزيون حول كفاح المرأة عبر تاريخها النضالي ومواجهتها للأنظمة الحاكمة والذهنية الذكورية والعادات والتقاليد البالية السائدة في المجتمعات، وكافة الأعمال التنظيمية التي قام بها مؤتمر ستار على مستوى شمال وشرق سوريا.

كما قرأت آمنة خضرو التقرير السنوي لمؤتمر ستار على مستوى شمال وشرق سوريا، الذي جاء فيه "إن تطوير الأبعاد السياسية للأمة الديمقراطية له أهمية حيوية من أجل تطوير الأمة الديمقراطية ونجاح حرب الشعب الثورية وفي الوقت نفسه من أجل تطوير نظام كونفدرالية المرأة ولتحقيق نجاح نضال حرية المرأة، فإن هذا النضال له أهمية أساسية".

تلاه قراءة نظام الرئاسة المشتركة "لقد قدم لنا نظام القيادة المشتركة لـ القائد APO وبشكل أساسي للرجال الحل لمعضلة حرية المرأة باعتبارها فرصة تاريخية لنا إذا قمنا بتحليل ذلك بالشكل الصحيح، إلى أي مدى تسبب هذه الامتياز في إزعاج العقل الذكوري ونظام الدولة السلطوي المهيمن".

ومن ثم قرئت تقارير نشاطات مؤتمر ستار، بالإضافة لقراءة ومناقشة مخرجات المؤتمر التاسع من أجل العمل على تنفيذها.

(ن ش/ف)

ANHA