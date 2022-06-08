خلال اجتماع جماهيري.. PYD : تكاتف المكونات كفيل بتحقيق النصر على هجمات الإبادة

عقد حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، صباح اليوم، اجتماعاً لأهالي الناحية والقرى التابعة لها بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية، في صالة النادي السياحي الواقع شمال الناحية؛ لشرح آخر التطورات والمستجدات السياسية.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ليتم بعده شرح الوضع السياسي وآخر المستجدات في المنطقة من قبل عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) زينب مراد.

استهلت زينب مراد حديثها بالتطرق إلى الأزمات التي انتجها النظام العالمي الرأسمالي ومن ضمنها الأزمة الاقتصادية والسياسية التي دفعت العالم اليوم إلى حروب تستنزف طاقات الشعوب وآمالها في الحرية والديمقراطية، وأكدت أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمات هو انتهاج فكر القائد أوجلان المتمثل بمبادئ الأمة الديمقراطية.

كما سلّطت زينب مراد الضوء على ما تشهده شمال وشرق سوريا من سياسات تهدف إلى إبادة الشعوب عبر استهداف إرادتها ومشروعها الديمقراطي بغية منع تطور أي إرادة شعبية هدفها إعادة بناء المجتمع وإعادة بناء قراره.

واعتبرت زينب أن سياسات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي غير محصورة في شمال وشرق سوريا، وإنما يمثل خطراً كبيراً على سوريا والعراق والمنطقة برمتها وستمتد إلى الدول الأخرى في حال بقيت صامتة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن "تكاتف مكونات شمال وشرق سوريا كفيل لتحقيق النصر والحفاظ على مكتسبات ثورة شعوب المنطقة.

(آ)

ANHA