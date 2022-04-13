خلال اجتماع جماهيري في الحسكة.. الأهالي يدعون إلى الانتفاض في وجه المحتلين وعملائهم

في إطار سلسلة الاجتماعات التي ينظمها مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، تنديداً ببناء حكومة الكاظمي الجدار الفاصل بين قضاء شنكال وروج آفا، وفي ضوء استعدادات الاحتلال التركي بالتواطؤ مع الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK لمهاجمة مناطق الدفاع المشروع، نظم المجلس اليوم اجتماعاً جماهيرياً، هو الثاني في مدينة الحسكة.

تناول الاجتماع الذي عقد في مركز حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بالمدينة، آخر التطورات السياسية والعسكرية والمستجدات على الساحة السورية والساحة الكردستانية.

وحضره العشرات من الأهالي من كافة المكونات، وأعضاء المجالس والمؤسسات المدنية في المدينة.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الحرية، ومن ثم سلط عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مصطفى أحمد، الضوء على ما يشهده العالم من حرب عالمية ثالثة، تسعى فيها الأطراف الدولية إلى فرض هيمنتها العسكرية والاقتصادية والسياسية.

وركز أحمد في حديثه على الجدار الفاصل الذي تبنيه حكومة الكاظمي المنتهية ولايته بين قضاء شنكال وروج آفا، وتداعياته على المجتمع الكردستاني وتأثيره على مستقبل المنطقة بشكل عام.

مبيّناً أن هذا الجدار استكمال لاتفاقية 9 تشرين الأول 2020 وأنه بمثابة مقبرة الشعوب وترسيخ لاتفاقية سايكس بيكو.

ونوه إلى أن هذه الاتفاقية تمثل الذهنية الفاشية في القرن الواحد والعشرين، وحصاراً خانقاً هدفه الاستراتيجي هو ضرب مناطق الدفاع المشروع في جبال غاري وقنديل، واستهداف القوات المدافعة عن حرية شعوب ميزوبوتاميا، التي تعد مصدر إلهام لكافة شعوب منطقة الشرق الأوسط. في إشارة إلى قوات الدفاع الشعبي (الكريلا).

ولفت عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مصطفى أحمد، في نهاية حديثه، إلى أهمية إدراك الشعوب في أجزاء كردستان السياسات التي تتبعها كل من حكومة الكاظمي وحزبي الديمقراطي الكردستاني والعدالة والتنمية.

من جانبهم، شدد المشاركون في الاجتماع عبر مداخلاتهم، على ضرورة الانتفاض في كافة المتآمرين ورفع وتيرة النضال والخروج إلى الساحات والاحتجاج للتنديد بهجمات المحتل التركي على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع وتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني معه.

(كروب/ أم)

ANHA