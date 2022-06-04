خلال اجتماع ....حرب الشعب الثورية هي وسيلة الانتصار وتحقيق أهداف الثورة

عقدت قوات حماية المجتمع في ناحية تربه سبيه، بمقاطعة قامشلو، اجتماعاً لأعضائها وأهالي الناحية، للحديث عن ضرورة ترسيخ مبدأ الدفاع الذاتي وفق أسس حرب الشعب الثورية لحماية المنطقة من أي هجمات عدائية.

وتعتبر حرب الشعب الثورية مقاومة شعبية وفق أسس الدفاع الذاتي للوقوف أمام أي هجمات احتلالية وعدوانية، تحقق الانتصار تتكاتف فيها الشعوب والمكونات للوصول إلى الانتصار.

ويقول القائد عبد الله أوجلان إن الحماية الذاتية سياسة أمنية للمجتمع الأخلاقي والسياسي، فيما يفقد المجتمع معناه إذا لم يتمكن من حماية نفسه. حيث يتم استعمار المجتمعات وتُترك للانهيار، أو أنها ستقاوم وتكتسب خصائصها الأخلاقية والسياسية. هذا المشروع يدعى الحماية الذاتية، والمجتمعات التي تسعى إلى تحقيق ذاتها ورفض الاحتلال يمكن أن تطور هذا التوجه من خلال تعزيز مؤسساتها الخاصة بالحماية الذاتية.

وخلال الاجتماع الذي عقد في صالة السياحي، الواقعة في الجهة الشمالية لناحية تربه سبيه، تحدث الإداري في قوات حماية المجتمع بإقليم الجزيرة، لقمان أدهم عن أهمية الدفاع الذاتي ومدى ضرورة تطبيق حرب الشعب الثورية لمواجهة الهجمات الخارجية.

أدهم أشار إلى أن ثورة روج آفا بدأت لتحقيق مكتسبات لجميع شعوب المنطقة، وتكاتف المكونات مع بعضهم أفشل جميع أشكال الهجمات ودحر الإرهابيين، وكذلك يستطيعون دحر المحتلين من الأراضي التي احتلوها.

وأضاف أن القائد أوجلان دعا إلى الحماية الذاتية وعلى الجميع أن يعلم أنها الأساس لحماية قيم الثورة، وهي نابعة من إرادة المكونات.

وعلى هامش الاجتماع، قالت عضوات في قوات حماية المجتمع في تربه سبيه إنهن حملن السلاح للدفاع عن أرضهن وشعبهن وأكدن أن حرب الشعب الثورية هي الضمان للانتصار.

منتهى خليل أكدت أن الدفاع الذاتي وفق الأسس التي وضعها القائد عبد الله أوجلان هو وسيلة الوقوف في وجه كافة الهجمات.

وقالت:" الاحتلال التركي يهددنا بشن عدوان علينا، لكننا نستطيع الوقوف في وجه ذلك، بالإرادة التي نصمم فيها على أن الأرض هي أرضنا والدفاع عنها واجب مقدس على كل فرد يعيش عليها".

وتابعت: جميعنا مسؤولون عن الحماية وجميعنا علينا أن نكتسب المهارة في الدفاع الذاتي وفق الأسس المبنية عليها وبذلك لن تستطيع أي قوة أن تنال منا.

وبدورها أضافت نجاح القسو(عضوة في قوات حماية المجتمع)، أنهن مستعدات للدفاع عن أرضهن بأي وسيلة كانت.

ونوهت إلى أن الدفاع الذاتي هو وسيلة الانتصار وحماية مكتسبات الثورة وقيمها والوفاء للشهداء الذين استشهدوا على هذه الأرض.

(كروب /ٍسـ)

ANHA